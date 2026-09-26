Radio Rivadavia homenajeará a Oscar González Oro con un especial conducido por Marcela Tinayre

Este domingo, de 13 a 16, la emisora repasará la trayectoria del Negro Oro con audios de archivo, entrevistas y recuerdos de amigos y compañeros de trabajo.

Radio Rivadavia dedicará este domingo un programa especial a Oscar “El Negro” González Oro. Bajo el nombre “Gracias, Negro”, Marcela Tinayre conducirá la emisión de 13 a 16 por AM 630, la última radio en la que trabajó el periodista.

Cómo será el homenaje al Negro Oro en Radio Rivadavia

Durante las tres horas de transmisión se escucharán audios y entrevistas de archivo que recorren distintos momentos de su carrera. También participarán en vivo amigos y excompañeros de trabajo, quienes compartirán anécdotas y recuerdos junto al conductor.

La trayectoria de Oscar González Oro

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro se recibió de abogado antes de dedicarse a los medios. Con el paso de las décadas, se convirtió en una de las voces más reconocibles de la radio argentina.

En 2020 se instaló en Manantiales, Uruguay, desde donde continuó con sus ciclos radiales. “Gracias, Negro” recuperará parte de ese recorrido y el vínculo que construyó con sus oyentes frente al micrófono.