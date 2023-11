La dura advertencia de Pitty, la numeróloga, ante la asunción de Javier Milei

Pitty, la numeróloga, dio una dura advertencia este miércoles sobre la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, luego de atinar sus predicciones respecto de lo que iba a pasar en el balotaje del 19 de noviembre. «Es exacta» indicó la vidente, haciendo hincapié en que quiere que «al país le vaya bien».

Invitada por «Mañanísima», Pitty la numeróloga solicitó a las autoridades nacionales que modifiquen la fecha de asunción presidencial, pautada históricamente para el 10 de diciembre. En esta oportunidad, esa jornada caerá domingo.

“Están diciendo que el día 10 del 12 del 2023 es el momento (en el que Javier Milei) se convierte en presidente. Pero no puede ser ese día, porque ese día da el número 11-2. Para mí, llegó el momento de tener la responsabilidad de avisar esto. Podría ser el día 11, podría ser el día 12, podría ser el día 13, o cualquier día menos el día 10″ señaló Pitty, ante la sorpresa de la conductora, Carmen Barbieri.

Según explicó Pitty, la numeróloga, el alerta es «porque el 10 da un número 11, que es un número maestro, y nosotros ya venimos sufriendo mucho, ya venimos pasando muchas cosas, ya aprendimos todo el abecedario completo. Es como más aprendizaje, más desafío. Si nosotros venimos de mucha lucha, los últimos 20 años de la Argentina no encontrando la vuelta, ¿por qué no abrimos la cabeza? ¿Por qué no cambiamos la historia?”.

“Que cambie la fecha del evento ese donde declara energéticamente que es la persona que va a representar a la Argentina, y que sea un día después. El 11 de diciembre es un día maravilloso, porque da un número que es 12-3, el del servicio a los demás. Es la conexión con los otros. El 12 también, porque es el 4, las bases sólidas. Es todo lo que se construye, se construye con bases sólidas y necesitamos una nueva oportunidad” concluyó la vidente sobre la asunción de Javier Milei.

La recomendación de Pitty, la numeróloga, para Javier Milei

Consultada por Carmen Barbieri sobre alguna recomendación para Javier Milei, Pitty la numeróloga indicó que, tal como en su predicción previa, «ahora empieza una nueva era».

“Milei no es solo Milei. Va a haber un grupo de gente nuevo, y que ojalá le vaya muy bien. Pero para estar iluminado hay que abrir la cabeza y dejar de pelear. Acá hay un solo país, la gente está muy asustada, está con mucha necesidad. Entonces, para mí, esta data que yo traje es una de las más importantes que tengo para decir” concluyó la numeróloga.