La mamá de Gaspi se emocionó en el homenaje del Obelisco: “Se fue envuelto en amor”

A casi una semana de la muerte del creador de contenido Gaspi en un trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, cientos de seguidores se reunieron en el Obelisco para rendirle homenaje. En medio de la emotiva convocatoria estuvo presente Michele, su madre, quien agradeció las muestras de cariño y recordó a su hijo con profunda emoción.

“Se fue envuelto de amor”, expresó entre lágrimas al referirse al acompañamiento que recibió el influencer tanto en vida como tras su fallecimiento.

La mujer destacó el vínculo que Gaspi construyó con sus seguidores y valoró la presencia masiva de jóvenes en el homenaje. “El amor de estos chicos que vinieron hoy significa magia. Mirá, Gaspar es un rey mago, así que toda esa magia que transmitió en los chicos, y la capacidad, y la perseverancia también, que hacen que le haya podido ir bien”, sostuvo.

Consultada sobre cómo le gustaría que fuera recordado su hijo, Michele respondió: “Que lo recuerden, eso ya es un montón. No es algo que una espera como mamá, que un hijo sea recordado y reconocido de esta forma, por estos jóvenes con los que compartió su camino”.

Durante la entrevista, también reflejó la dificultad de asumir la pérdida. “Uno habla en presente porque no podés creer que no esté más. Se fue con sus amigos y con un ídolo que él tenía, que era Oliver Tree, y envuelto en amor, en deseo y en pasión por lo que hacía”, manifestó.

“Hizo siempre lo que quiso”

Respecto a cómo atraviesa el duelo, Michele aseguró que encuentra algo de consuelo en saber que su hijo vivió de acuerdo con sus sueños y convicciones.

“Estoy tranquila. Estoy mal, por supuesto, pero muy tranquila. Hizo siempre lo que quiso. No hay nada más lindo que tener un hijo y que esa persona pudiera hacer lo que quiso y lo que amó profundamente”, afirmó.

Por último, se refirió al accidente que terminó con la vida del joven y dejó en claro que no busca respuestas sobre lo ocurrido.

“No sé, ni me interesa, la verdad, ni busco respuestas en un accidente trágico como el que sucedió. No sé ni cómo fue, ni me importa cómo fue”, expresó.

Y concluyó con una reflexión cargada de emoción: “Dicen que cuando uno fallece es porque ya es sabio, así que quiero creer que es porque había aprendido todo lo que tenía que aprender, y había aprendido a volar de alguna forma, y nos mira desde el cielo y nos cuida”.