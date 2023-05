La emoción de Santiago del Moro ante una foto de su hija: «miradas que duran para toda la vida»

Si bien es uno de los conductores más reconocidos de la televisión en la actualidad y ha estado al frente de programas de la talla de Gran Hermano y MasterChef, Santiago del Moro se ha caracterizado por mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal y poco se sabe de su familia, más que lo que comparte a través de sus redes sociales.

Por esa razón, el posteo con su hija Santa como protagonista, que acaba de cumplir su primer año, sorprendió a sus seguidores y al público. En el, además de la imagen de la pequeña, el presentador escribió unas tiernas palabras, que rápidamente se hicieron virales.

En la fotografía compartida, la bebé fue tomada en primer plano por su padre, quién comentó: «Hay miradas que duran para toda la vida”. A continuación, aclaró que realizó la publicación para responder a todos los que preguntaban por el estado de Santa, nacida el año pasado.

«¡Les debía una foto! Gracias por tantos mensajes de buena onda amigos de cada día”, completó el conductor de Telefe, quien decidió tomarse unas semanas de descanso de la televisión luego la exigencia que representó la conducción de Gran Hermano 2022.

El cómico comentario de Lizy Tagliani en la publicación de Santiago del Moro

Dedicado a su programa de radio y a la espera de nuevos proyectos, entre ellos el reality de convivencia en su versión 2023, Del Moro decidió compartir una tierna imagen de su hija, que además de viralizarse, reunió varios comentarios de famosos, cautivados por la niña.

Una de las que comentó la publicación, que superó los 300 mil me gusta, fue Lizy Taglaini, amiga del conductor y compañera de trabajo, que fiel a su estilo, utilizó el humor en su intervención: «Basta de publicar mis fotos de bebe… Ah no, pará, jajaja Más linda no se puede. Qué dulzura«.