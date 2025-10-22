La escandalosa cláusula que Maxi «El Brother» le hizo firmar a L-Gante 

En una nota con Sálvese quien pueda (América TV), el periodista Martín Candalaft dio detalles del abusivo contrato que Maxi El Brother le hizo firmar a L-Gante, motivo por el cual hoy están enfrentados.

«El contrato es dramático por todas las cláusulas que hay en contra de L-Gante», advirtió el panelista de DDM.

Los detalles del contrato que tiene L-Gante con Maxi El brother

«Por ejemplo, cede todos los derechos de sus producciones: canciones, videoclips y hasta saludos que pueda hacer. Todo lo cede a sus representantes. Después, otro ejemplo, está obligado a hacer todos los videoclips que sus representantes le digan sin percibir una contraprestación a cambio. Tiene que hacer los videoclips gratis», detalló.

«La ganancias se reparten 50 y 50, lo cual también es extraño porque un representante no suele llevarse lo mismo que se lleva el artista«, agregó.

Por último, Martín Candalaft señaló la cláusula más polémica del contrato. «Es un contrato leonino. Alguein debería intervenir. Él le cede sus producciones artísticas hasta finalizar el conctrato e, inclusive, después de finalizado el contrato», cerró.

¿Qué opinó Yanina Latorre del contrato de Maxi El Brother y L-Gante?

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dio su opinión sobre el polémico contrato de Maxi El Brother y L-Gante.

«Es dueño de L-Gante hasta que termine el contrato. Es dueño de hasta los saludos o esas grabaciones que los famosos mandamos de onda», consideró la conductora.

«L-Gante no tiene nada su nombre y no ve plata», remarcó la angelita y señaló que Maxi le daba «limosnas» a Elían Valenzuela.

«Es un negocio para toda la vida lo que se aseguró Maxi, El Brother», sentenció la conductora de las noches de América.

El abogado Alejandro Cipolla sumó datos sobre la ruptura entre L-Gante y su ex representante Maxi El Brother

Alejandro Cipolla habló en el programa Mujeres argentinas sobre la polémica pelea entre L-Gante y Maxi El Brother, y sorprendió al compartir una anécdota que, según él, refleja la actitud del referente de la cumbia 420 hacia su representante.

“Es una persona muy ingenua”, afirmó el abogado sobre el músico. Luego explicó: “En el último tiempo pasó que yo empecé a registrarle a L-Gante marcas como el ‘420’ y un par más. Ahí todos comenzaron a ofuscarse conmigo porque él tenía registradas esas marcas cuando supuestamente no podía. Lo hice porque me dio lástima”.

Cipolla remarcó ese rasgo de personalidad al recordar una situación particular: “El grado de ingenuidad que tenía, y tiene, L-Gante se nota”, dijo, antes de contar: “Hace un tiempo habían cobrado un show muy importante y a él le llevaron el dinero. ¿Qué hicieron? Supongamos que eran unos 10 mil dólares, que al cambio de ese momento serían 10 millones de pesos. A él le dieron un millón y medio de pesos en billetes de 100. Tenía un bolso de plata”.

“L-Gante estaba re contento con el bolso, pero yo le dije ‘¿vos sabés cuánto es eso?’. ‘Es un montón’, me contestó. Yo le dije que no, que en dólares no era nada. Pero él se quedó y siguió en la suya. Esto es para que veas cómo es él. Es una persona muy ingenua”, insistió el letrado.

Finalmente, Cipolla describió un período de gran vulnerabilidad económica del artista: “En un momento no tenía ni plata para tener la heladera llena. Le daban la plata de a cuenta gotas, muy de a poco. Él no tenía ni control de su vida: Maxi le decía qué comer, qué no, qué desayunar y le daba la plata de a poquito”, concluyó el abogado.