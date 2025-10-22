El nuevo desafío laboral de Pampita tras el final de «Los 8 escalones»: su proyecto relacionado al Mundial 

Pampita se va a despedir de Los 8 escalones (El Trece) en el mes de noviembre pero no significa el fin de sus desafíos laborales sino que ya tiene en carpeta varios proyectos para el 2026.

Días atrás, la modelo fue anunciada como «el nuevo rostro de DirecTV para toda Latinoamerica». Y, según contó en Ya fue todo, el programa de streaming de Jotax TV, «hay muchas cosas lindas para el año que viene que va a estar el Mundial».

«Van a haber muchas cosas divertidas para hacer, así que termino el año con broche de oro. Me van a ver en el Mundial, voy a tener la suerte de estar ahí», aseguró al respecto.

«¿Entrevista con los jugadores?», le quiso sacar información Alejandro Castelo. Sin embargo, no quiso dar demasiados detalles: «No puedo adelantar nada, pero sé que lo vamos a disfrutar todos. Tengo buen acceso con DirecTV, así que vamos a aprovechar».

El final de «Los 8 escalones» de Pampita

María Belén Ludueña regresa a El Trece tras su salida de Mujeres Argentinas con un programa nuevo en el horario que dejará vacante Pampita con «Los 8 escalones».

Desde las redes sociales del canal difundieron la primera promo del ciclo y adelantaron cómo se llamará: «¡Tarde o temprano muy pronto por El Trece bajo la conducción de María Belén Ludueña!».

«Tarde o temprano, te vas a enterar de todo. Te vas a sentir parte. Te vas a sorprender. Te vas a enganchar», expresa la conductora.

«Tarde o temprano, la actualidad tiene su lugar, las historias llegan. Vas a estar del otro lado. Todo se conecta. Tu nuevo punto de encuentro», agrega.

Pampita aclaró sus dichos sobre las “botineras” tras la polémica en redes

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, Carolina dijo que “se malinterpretó, porque yo, primero, que le tengo mucho aprecio a Eva, es una gran compañera de laburo. Y segundo, no hablo mal de otras mujeres y menos de mujeres que hacen todo para que su pareja brille, que están mucho tiempo solas, que crían a sus hijos sin tener su red de contención de amigas y de familia, porque van acompañando a su pareja para que puedan ser grandes en un deporte de elite”.

“Creo que agarraron un recorte y lo cortaron, pero aprovecho, gracias que me dan la oportunidad para desmentirlo, porque no es así y me parece que son mujeres espectaculares las que están detrás de todos los deportistas o las que tienen que viajar por el mundo y acompañar a su pareja. Incluidas todas las que en algún momento dejamos nuestros sueños de lado para que brille el de al lado”, explicó.