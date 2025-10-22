Cuáles son los celulares más vendidos de cada marca en Mercado Libre en octubre 2025

En el dinámico universo de los celulares, el mercado argentino refleja una particular diversidad y preferencias de los consumidores a través de los modelos más vendidos en la popular plataforma de comercio electrónico Mercado Libre.

Los más vendidos en la cuarta semana de octubre de 2025, van desde el sofisticado iPhone 16 hasta equipos accesibles de marcas chinas en auge. La siguiente lista está ordenada con criterio alfabético por el nombre del fabricante, no del modelo.

Apple: iPhone 16

El iPhone 16 con 512 GB de almacenamiento representa la penúltima generación líder de Apple, destacando por un diseño premium y un potente rendimiento. Cuenta con el chip A18 Bionic, pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y un ecosistema optimizado. El precio de este celular es de $2.149.990 en la tienda oficial de MastersTech 2 en Mercado Libre.

Fortalezas

Rendimiento extremo: El A18 Bionic garantiza fluidez en aplicaciones exigentes y juegos.

Cámara avanzada: Sistema dual con mejoras en fotografía computacional para imágenes vibrantes y detalladas.

Ecosistema Apple: Integración con iOS y dispositivos complementarios para experiencia unificada.

Estas características ofrecen a usuarios profesionales y fanáticos del rendimiento un producto confiable y duradero.

Debilidades

Precio elevado: El costo puede ser inaccesible para muchos consumidores.

Poca personalización: iOS limita ciertas opciones frente a Android.

Este equipo idealmente se dirige a usuarios que priorizan la sofisticación tecnológica y poseen un presupuesto alto, interesados en fotografía, productividad y juegos de alta gama.

Infinix: Hot 50i

El Infinix Hot 50i ofrece 128 GB de almacenamiento y una RAM virtual que amplía la memoria RAM física efectiva hasta 8 GB. Su precio es de $268.000 a través de un vendedor particular en Mercado Libre, no en una tienda oficial.

Fortalezas

Gran almacenamiento y RAM virtual: Ideal para multitarea y aplicaciones pesadas sin costos elevados.

Precio accesible: Competitivo para usuarios con presupuesto limitado.

Pantalla grande: Satisfactorio para consumo multimedia.

Estas ventajas permiten a usuarios que desean buen rendimiento básico sin gastar mucho.

Debilidades

Procesador de gama baja: Limita el rendimiento para juegos avanzados.

Calidad de construcción básica: Puede afectar durabilidad.

Este celular se recomienda para jóvenes estudiantes o usuarios que priorizan comunicación, redes sociales y multimedia casual.

Motorola: E15

El Motorola E15 es un equipo básico con 64 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, pensado para tareas cotidianas. Su precio es de $209.999 en la tienda oficial de AlClick en Mercado Libre, aunque también se puede conseguir en oferta a $136.999.

Fortalezas

Gran batería (5200 mAh): Autonomía prolongada sin recargar.

Pantalla grande de 6.67 pulgadas: Buena experiencia visual.

Audio con parlantes estéreo: Mejora percepción sonora en multimedia.

Estas fortalezas lo vuelven adecuado para usuarios que buscan buena duración y uso sencillo.

Debilidades

Memoria RAM reducida: Puede afectar multitarea y velocidad.

Resolución HD+: Menos nitidez en pantalla.

Ideal para personas mayores o usuarios básicos que priorizan duración y simplicidad.

Nubia: Neo 2

El Nubia Neo 2 combina poderosa memoria con prestaciones equilibradas, con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Su precio de lista es de $455.999 en la tienda oficial de Diggit en Mercado Libre, aunque también puede conseguirse en oferta a $368.199.

Fortalezas

Gran capacidad de almacenamiento: Para guardar fotos, videos y apps sin preocupaciones.

Memoria RAM amplia: Excelente para multitarea fluida.

Diseño elegante y moderno: Atractivo para públicos jóvenes.

Esto lo posiciona bien para usuarios activos que desean un equipo rápido y versátil.

Debilidades

Software menos optimizado: Actualizaciones y compatibilidad pueden ser variables.

Este celular es recomendado para usuarios que buscan calidad a buen precio.

Oppo: A60

Oppo A60 ofrece un equilibrio sólido con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, sistema dual SIM y cámara decente. Su precio de lista es de $899.999, aunque hay ofertas agresivas que lo bajan a $449.999, en la tienda oficial de ProntoTec en Mercado Libre.

Fortalezas

Memoria y almacenamiento generosos: Uso cómodo y espacio suficiente.

Sistema dual SIM: Flexibilidad en gestión de líneas.

Diseño ligero y atractivo: Fácil manejo y uso diario.

Ideal para quienes usan dos líneas y valoran espacio para archivos.

Debilidades

Procesador modesto: No es ideal para tareas pesadas.

Cámara básica: Limitación para fotografía avanzada.

Recomendado para usuarios que buscan balance entre precio y prestaciones para comunicación y ocio.

Realme: Note 60

Realme Note 60 está orientado al segmento medio con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su precio es de $219.999 en la tienda oficial de Realme en Mercado Libre.

Fortalezas

Buena pantalla y batería: Para uso extendido.

Precio competitivo: Atractivo para estudiantes.

Diseño moderno: Apela a público joven.

Ofrece un buen rendimiento para uso diario y multimedia.

Debilidades

RAM limitada para multitarea intensa: Puede generar lentitud en algunas apps.

Sin características premium: No destaca en cámara o procesador.

Ideal para usuarios que buscan buen rendimiento básico y diseño a precio accesible.

Samsung: Galaxy A15 4G

El Galaxy A15 destaca con pantalla AMOLED, 6GB RAM, 128GB almacenamiento y batería de 5000 mAh. Su precio es de $377.510 en la tienda oficial de Goba en Mercado Libre.

Fortalezas

Pantalla AMOLED con alta resolución: Excelente calidad de imagen.

Cámara triple 50 MP: Captura fotos con buen detalle.

Carga rápida y batería grande: Uso prolongado.

Esto ofrece una experiencia multimedia y fotográfica sobresaliente en gama media.

Debilidades

Solo conectividad 4G: Limita velocidad de red futura.

Procesador Helio G99: No tan potente para juegos exigentes.