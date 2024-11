La exorbitante cifra que Wanda Nara le exige a Mauro Icardi por la cuota alimentaria 

La guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi por la división de bienes es uno de los capítulos más fuertes de este culebrón turco entre idas y vueltas, denuncias y videos filtrados.

¿Qué tienen para dividir? Se sabe que la conductora y el futbolista tienen 6 departamentos en el Chateau Libertador y 3 propiedades en Italia en alquiler. Todos son cobrados por Wanda.

La millonaria cifra que Wanda Nara le exige a Mauro Icardi por la cuota alimentaria

Se suma además, el tema de la cuota alimentaria, que según Ana Rosenfeld, Mauro Icardi no estaría pagando. Pero del lado del futbolista del Galatasaray se dice que paga cerca de 50 mil dólares por mes.

¿Qué reclama la conductora de Bake Off Famosos y Love is Blind? «Wanda pidió una suma extraordinaria de dinero, 300 mil dólares, en concepto de cuota alimentaria. Wanda está utilizando plata de los alquileres para pagar gastos extras, lo que Icardi no paga de cuota alimentaria», contó Guido Záffora.

Respecto a los ingresos de sus alquileres, se conoció que Wanda cobra «18 mil euros por Lago Di Como, 8 mil euros otra propiedad, y 7 mil euros otra propiedad. Y después dos alquileres acá de 7.500 dólares«, según detalló Flor de la V en Intrusos. «¿Eso no le alcanza?», se preguntó la conductora.

El motivo por el que Mauro Icardi no pagará la cuota alimentaria solicitada por Wanda Nara

«Por eso Icardi, cuando le llega esta cuota alimentaria de mucho dinero dice ‘yo voy a pagar lo que dice la Justicia’. Por eso Wanda se queda con todos estos alquileres», acotó Záffora. «Él considera que esto es de los dos y ella está usando el dinero para pagar los gastos extras de sus hijas. Considera que lo que le pide es una locura y no lo quiere pagar y que la Justicia fije un monto. Es lo que dicen las abogadas», agregó.

«Icardi se quedó con una flota de autos. Por eso Wanda se compró una camioneta acá en Argentina», sumó el periodista.

Una bomba explosiva tiraron al final. «Mauro se quedó con plata. El episodio. Lo que pasó en el Chateau el día de la pelea. Del lado de Wanda cuentan que cuando fue la pelea con Rosenfeld y la policía, Icardi se habría quedado con 70 mil dólares de la caja fuerte de Wanda Nara (de dicho departamento)», aseguraron en el programa de América como otra de las grandes disputas económicas de la ex pareja mediática.