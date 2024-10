La Gata Noelia lanzó una fuertísima critica contra Flavio Mendoza en el Cantando 2024: «Le faltaste el respeto al país»

Este martes la cantante Noelia Martínez, mejor conocida como La Gata Noelia, tuvo un fuerte cruce con el productor teatral Flavio Mendoza. La artista es participante del Cantando 2024 y fue duramente criticada por su vestuario por el creador de Stravanganza, quien oficia como jurado. «Si vos me faltas el respeto, yo te lo voy a faltar también”, dijo la concursante.

La Gata Noelia vs Flavio Mendoza: «El país está cagado de hambre, mi amor»

El pasado martes, la participante del Cantando 2024, «La Gata» Noelia, recibió devoluciones negativas por parte del jurado, a pesar de dedicarse al mundo de la música. La artista le dedicó un tema a capella para demostrarle al jurado sus habilidades, sin embargo, Flavio la cuestionó: “Cantan mejor así solos que cuando tienen que cantar. ¿Qué les pasa?”

“Yo soy una cantante a la que invitaron a este lugar. Acepté para pasarla bien y la verdad es que, por tu devolución, no crees que yo sea una cantante. Siempre decís cosas que solo vos ves”, retrucó la participante.

“Tienen que tomar esto como un juego porque nada es para lastimar. Nosotros estamos acá para ver y la verdad es que ustedes no matchean juntos, pero eso no quiere decir que no seas una artista”, dijo Mendoza en modo conciliador. Sin embargo, el tema del vestuario fue lo que desató la pelea.

«(…)También me dijeron del jean (que usó la vez pasada y fue criticado por Flavio), algo que nosotros los cuarteteros usamos mucho. El jean sí se usa en el escenario”, continuó su queja Martínez.

“El viernes, me voy a ensayar con la Mona Jiménez que es cuartetero y tiene unos trajes increíbles”, retrucó él. “Sí, pero él tiene muchísimo dinero. Vos ayer dijiste que tu saco valía tres departamentos y el país está cagado de hambre. Mi amor, si vos me faltás el respeto, yo te lo voy a faltar también”, apuntó durísima la cantante.

Luego, agregó: “En Córdoba te amamos. Te fui a ver al show, te felicité, te publiqué en mis redes y sigo pensando que sos increíble, pero si tu saco vale tres departamento te lo deberías guardar un poco para vos porque este programa lo ve el pueblo y ayer fue una falta de respeto para mi país”.

“¿Pero qué sos, la Santa Teresa de Calcuta? ¿Vos sabés que esto es un juego?¿O no? Hubieras traído otros zapatos si trabajas tanto”, contestó el jurado.