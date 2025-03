La hija de Alfredo Casero habló del estado de salud de su papá: «Gracias a todos…»

La salud del actor Alfredo Casero fue eje de preocupación luego de que le realizaran una cirugía de cadera el pasado lunes en la clínica San Camilo y, en este marco, su hija llevó tranquilidad a los seguidores del artista.

Cómo se encuentra Alfredo Casero

Alfredo Casero fue internado de urgencia y aún continúa hospitalizado y generó gran expectativa. Por tanto, Minerva Casero, a través de sus historias de Instagram: “Gracias a todos los periodistas por su preocupación y a toda la gente que me escribe, preguntándome por mi papá”.

“Él está bien y estamos todos bien”, reveló Minerva y añadió: “No puedo contestarles uno por uno los mensajes porque estoy priorizando estar con mi familia, gracias por comprender”.

Según se supo, la pierna del humorista podría haber quedado comprometida tras la intervención. A fines de enero, el actor estuvo internado en la Clínica Zabala debido a una infección en la cadera y se habría ido de la institución sin recibir el alta médica correspondiente para poder cumplir con sus obligaciones laborales.

El día que Alfredo Casero apuntó contra Nancy Duplaá

Alfredo Casero tiene acostumbrado al público a la efusividad de sus declaraciones. En ese contexto, meses atrás, le hizo una sugerencia a su colega Nancy Duplaá, durante una entrevista con Socios del Espectáculo.

“Nancy Dupláa tiene una concepción popular, como tienen muchos actores. Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis, si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagarle a ellos, al teatro, 50 lucas una entrada…”, comenzó a comentar el actor.

“Vamos a ser claros, los actores trabajamos para la gente que tiene plata. Yo no hago una obra de teatro si no me van a pagar la entrada. Ahora si está muy castigado, vos que tenés una tradición de trabajar en pos de y te sale de adentro, dale al pueblo lo que tenés, gratis… Vos no podés decir ‘está muy castigado’”, agregó Casero.

Con información de NA