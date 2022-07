La increíble historia que envuelve a la muerte de Cacho Fontana

En medio del profundo dolor, las hijas de Cacho Fontana y Liliana Caldini, Antonella y Lumila, no entienden aún qué pasó, ante una increíble coincidencia.

Así como si fuera un guiño del destino, la expareja murió con diferencias de horas, lo que sorprendió y golpeó a la familia que ambos habían construido durante doce años juntos, a pesar de haberse separado después.

De hecho, el reconocido locutor murió sin conocer la noticia del fallecimiento de la exmodelo, según confirmó su propia hija.

“Estábamos esperando decírselo porque pensamos que le podía afectar” contó Antonella Fontana, en diálogo con los movileros que se acercaron a la residencia donde Cacho pasó sus últimos años de vida. «No lo puedo creer» agregó.

Entre lágrimas, la chica advirtió que «lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo. Estoy haciendo todo esto con mi hermana. No tengo más nada para decir”.

Es que la inmediatez de los hechos no les permitió aún a las chicas concluir los trámites de la despedida de su mamá, y ahora tienen que hacerlos por los dos padres.

Fontana murió durante la mañana de este martes, a los 90 años, por motivos que no trascendieron. Antes, Liliana Caldini, ex modelo y actriz, falleció este lunes a los 70 años.