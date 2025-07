La increíble jugada de Ana Rosenfeld: le ganó el juicio a Mauro Icardi y ahora pide que no pueda salir del país

A pesar de haber sumado un logro en la batalla legal, Mauro Icardi enfrenta una nueva denuncia en su haber. La abogada y amiga de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, pidió a la Justicia que le prohibiera la salida del país por no pagarle unos honorarios profesionales que le debe.

Piden que le prohíban salir del país a Icardi por una deuda con Ana Rosenfeld

Según la información de Guido Záffora, la letrada solicitó a la Justicia argentina el inmediato impedimento de la salida del país: “La doctora Rosenfeld inicia a Icardi una demanda por incumplimiento del pago de sus honorarios. Él no pagó. Le quedó debiendo 10 mil dólares. Ella dice: ‘no abonaste, sos deudor, no podés salir del país’. Por eso, ella le pide a la Justicia que Mauro Icardi no salga del país”.

La denuncia hace referencia al reciente fallo a favor de Wanda Nara con respecto al monto que el futbolista deberá transferirle como cuota alimentaria de sus hijas: un mínimo de 30 mil dólares mensuales.

Así lo informó Cora Debarbieri en A la tarde (América TV): “Había iniciado este juicio Ana Rosenfeld y finalmente se ganó. Es un juicio de alimentos para que Mauro Icardi se ponga al día con la cuota con respecto a sus hijas”.

La periodista remarcó que la letrada de Wanda también se vio beneficiada con la resolución: “Y Mauro se tiene que hacer cargo de los honorarios a Ana Rosenfeld en los próximos 5 días hábiles”. Algo que la letrada denuncia que el futbolista aún no ha hecho.