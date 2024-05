La Joaqui habló por primera vez de su relación con Luck Ra: «Nunca estuve así de enamorada»

Después de un mes en el que llovieron los rumores de romance entre la cantante de RKT, La Joaqui y el intérprete de cuarteto, Luck Ra, finalmente la artista confirmó la relación. En diálogo con Javier Gutiérrez, Joaquinha Lerena De La Riva dijo: «Pienso que es el chico más bueno y más lindo del mundo”.

«No quiero contar mucho porque si todos se dan cuenta de lo bueno que es, me lo van a robar» agregó luego. Esta semana la cantante pasó por el canal de streaming Luzu TV y contó detalles íntimos de su noviazgo.

La Joaqui en Luzu TV: «Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba»

“Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien. Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’” compartió la artista en el programa «Nadie dice nada».

“Me di cuenta de que estoy re enamorada porque yo nunca chapé en público, pero lo miro y digo ‘este hijo de put* es mi re amor’. Ahora me chup* un huev*” relató La Joaqui. Además, destacó que nunca buscó esconder su relación con el intérprete de «La Morocha».

«Yo esta vez no oculté nada. Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’. Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así» contó La Joaqui sobre la cita que tuvieron a finales de marzo, donde fueron a ver boxeo.

“Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta” detalló. También declaró que en un princio rechazó a su actual novio.

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no, yo quería cita” recordó la joven de 29 años.

«Él es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con él es lo mejor, pero nunca íbamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y él es un chico bien” confesó La Joaqui.