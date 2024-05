Revelaron los motivos de la seperación de Cazzu y Christian Nodal: «No se enteró que fue padre»

Mediante sus redes sociales los artistas Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación luego de una relación de casi 2 años. Los músicos habían sido padres en septiembre del año pasado de «Inti», quién ya tiene 8 meses.

«Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti» escribió el cantante mexicano en un posteo que luego fue compartido por la rapera jujeña.

El periodista Juan Etchegoyen contó los motivos de la separación

En vivo por Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen contó las razones que llevaron a la pareja a terminar su relación. Aparentemente, Cazzu no se sentía acompañada por Christian en la crianza de su hija bebé.

“Lo que pasó acá es que desde que fueron padres de Inti obviamente las cosas entre ellos cambiaron» comenzó a contar Juan. «Al parecer Cazzu le hacía reclamos a Christian con el tema de la paternidad. Esto no tiene que ver con no estar presente sino más bien con que no la habría ayudado con todo lo que implica tener un hijo” explicó.

Luego, Etchegoyen hizo un contundente declaración: «Ella estaba muy cansada de compartir la vida con alguien que no le daba bola y fuentes cercanas a la pareja me decían, textual, ‘parece que él no se enteró que fue padre”.

“Sentía que no daba para más. Hace meses que vienen mal. La separación se oficiaiza ahora pero hace varias semanas que están separados» afirmó el periodista. «Pregunté si hubo terceros en discordia y todos me dicen que al parecer no. Lo que pasó tiene que ver con un desgaste entre ellos en estos últimos meses” concluyó.

Los comunicados que compartió la pareja para contar su separación: «Gracias, todo sana»

Este jueves los papás de Inti le contaron a sus fanáticos que están separados en dos comunicados que publicaron en las redes sociales.

«Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño» dijo Nodal.

«Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. GRACIAS todo sana”» escribió la rapera argentina.