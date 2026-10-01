Situación de calle: las cinco ciudades de Río Negro donde se concentra el problema

Las localidades de Viedma, Roca, Bariloche y El Bolsón cuentan con alojamientos provinciales ante situaciones de vulnerabilidad social. Foto: gentileza

Viedma, Roca, Cipolletti, Bariloche y El Bolsón son las cinco localidades que aparecen en la respuesta del Ministerio de Desarrollo Humano sobre la asistencia a personas en situación de calle en Río Negro.

En la capital provincial, un refugio de diez plazas recibe a personas que necesitan un lugar donde pasar la noche y también interviene ante situaciones vinculadas al consumo problemático, la pérdida de vínculos y la falta de vivienda.

El consumo problemático y la ruptura de vínculos

«Algunas personas llegan a la ciudad en busca de trabajo, otras necesitan un lugar donde permanecer unos días y también hay quienes salen de prisión y requieren un espacio para reordenarse», explicó Daniela Lillo, coordinadora del refugio de Viedma.

De acuerdo a Lillo, la sede funciona como un espacio transitorio para quienes atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad, con gran frecuencia de casos por consumos problemáticos y ruptura de vínculos familiares y sociales.

A raiz de ello, el equipo interviene para buscar una salida que puede incluir asistencia económica, acompañamiento, regreso a la localidad de origen o reencuentro, de ser posible.

Mientras que la permanencia se promedia en 15 días, con posibilidad de extenderse cuando existen tratamientos, trámites judiciales u otras circunstancias que dificultan una salida inmediata.

Jóvenes, mujeres y adultos mayores

«En la capital han aumentado mucho los casos de jóvenes de entre 18 y 24 años asociados a consumos problemáticos y con vínculos familiares deteriorados», señaló la coordinadora.

Mientras que, paralelamente, se percibe un incremento de adultos mayores que han perdido sus redes de apoyo y se encuentran atravesando dificultades económicas para sostener una vivienda y los gastos cotidianos.

Finalmente, la responsable señaló que el tercer grupo con mayor cantidad de ingresos es el de mujeres con dificultades para sostener el alquiler y situaciones vinculadas al consumo problemático.

¿Cómo se organiza la asistencia en Río Negro?

De acuerdo a la respuesta oficial, Río Negro cuenta con cinco localidades donde hay sedes de pernocte, siendo Roca la única propia del dispositivo provincial. Mientras que Viedma, Cipolletti, Bariloche y El Bolson funcionan con articulaciones municipales y religiosas.

De este modo, Roca cuenta con nueve trabajadores oficiales y disponibilidad de 16 camas exclusivas para hombres. Mientras que Viedma cuenta con diez plazas en un convenio tripartito que involucra a la Provincia, el Municipio y el Obispado.

Paralelamente, Bariloche y El Bolsón mantienen convenios con la provincia a través de aportes económicos a la Fundación Emaús, que sostiene los dispositivos de alojamiento transitorio en ambas localidades. En tanto, Cipolletti cuenta con un refugio municipal propio.

¿Qué asistencias se ofrecen?

De acuerdo con la respuesta del Ministerio de Desarrollo, el sistema provincial trabaja con equipos técnicos que evalúan cada situación y pueden realizar derivaciones hacia áreas de salud, educación, consumo problemático, discapacidad o programas de inserción laboral.

En este sentido, Daniela Lillo, coordinadora del refugio en Viedma, señalé que los dispositivos no funcionan únicamente como lugares para pasar la noche, sino que en su caso brindan tres comidas diarias, ropa, calzado y lockers para guardar las pertenencias de los asistenes.

Desde el equipo local explicaron que se busca acompañar a las personas e impulsarlas a salir de su situación. Para ello se realizan trámites, se confeccionan currículums y se generan vínculos con empleadores cuando aparecen oportunidades laborales.

«Le hemos ayudado a armar CVs y cartelitos a aquellos que se dedican a desmalezar o hacer tareas de mantenimiento», explicó Lillo.

El acceso a la vivienda, entre las principales demandas

Según el Ministerio de Desarrollo Humano, una de las prestaciones más solicitadas es la asistencia económica que les permita a los usuarios acceder y sostener una vivienda.

De este modo, el alojamiento en refugios aparece como una respuesta inmediata y transitoria frente a las situaciones de emergencia que durante 2025 alcanzaron un presupuesto de $107,8 millones. Además de acumular $2,38 millones en órdenes de pago para cubrir el servicio adicional de seguridad policial en los establecimientos nocturnos.

Una ley que lleva cuatro años sin reglamentarse

Tras cuatro años de la sanción de la Ley D 5614, acerca del Sistema Integral de Protección de Derechos de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de Calle, el Ministerio de Desarrollo Humano señalo que a reglamentación continúa «en proceso de análisis».

De este modo, el organismo planteó que el proceso requiere adecuar la normativa a los recursos disponibles en la provincia. Mientras que paralelamente, parte de la atención se sostiene a través de convenios municipales y con organizaciones.