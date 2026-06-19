La mamá de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news: “Espero que tomemos un café juntas”

La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sumó un capítulo inesperado que podría ayudar a ponerle fin a una historia que durante días dominó medios, redes sociales y programas de televisión.

El mensaje de Celia Messi a Florencia Peña tras el escándalo

Según reveló Yanina Latorre, Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, se habría comunicado con Florencia Peña para transmitirle un mensaje conciliador después del escándalo que se desató tras la difusión de la fake news.

De acuerdo con la información compartida por la conductora, la madre del capitán de la Selección Argentina decidió aceptar las disculpas de la actriz y dejó en claro que no considera que haya actuado con mala intención al replicar la información errónea.

«Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira», contó Yanina Latorre al referirse al intercambio que habría existido entre la familia Messi y Florencia Peña luego de la enorme repercusión que tuvo el caso.

La propuesta que sorprendió tras días de tensión

Pero el gesto de acercamiento no habría terminado allí. Según detalló la panelista, Celia también le manifestó a la actriz su deseo de conocerse personalmente cuando todo este episodio quede atrás.

«Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas», reveló Latorre, en una frase que sorprendió por el tono cálido y conciliador, especialmente después de los momentos de angustia que atravesó la familia Messi a raíz de los rumores que circularon sobre la salud de Jorge Messi.

Las disculpas públicas de Florencia Peña

La información surge en un contexto especialmente sensible. Días atrás, Florencia Peña reconoció públicamente su error luego de haber dado por cierta al aire la falsa noticia sobre el fallecimiento del padre del astro rosarino, una versión que rápidamente fue desmentida y que generó una fuerte ola de críticas.

Tras el episodio, la conductora pidió disculpas públicamente, asumió su responsabilidad por haber difundido información sin verificar y anunció su salida de Luzu TV, donde aseguró sentirse parte de un error que tuvo una enorme repercusión mediática.

Cómo sigue la salud de Jorge Messi

Mientras la polémica comienza a quedar atrás, desde el entorno familiar llevaron tranquilidad sobre el estado de salud de Jorge Messi, quien permanece internado y continúa evolucionando favorablemente, acompañado por sus seres queridos.