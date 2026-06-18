Preocupación por Jorge Messi: el comunicado de la familia que despeja dudas sobre su salud

En medio de una intensa ola de rumores y falsas informaciones que circularon con fuerza sobre la salud de Jorge Messi, el círculo íntimo de Lionel, el capitán de la Selección Argentina, rompió el silencio de manera contundente.

Este jueves 18 de junio 2026, la familia de Lionel Messi difundió un comunicado oficial para aclarar la verdadera situación médica de Jorge Messi. El documento confirma que, si bien el padre del astro futbolístico atraviesa una situación de salud y se encuentra bajo un estricto seguimiento profesional, su cuadro evoluciona favorablemente.

Asimismo, el entorno aprovechó la vía institucional para manifestar su profundo malestar por la falta de escrúpulos con la que se trató públicamente un asunto estrictamente privado, exigiendo prudencia y respeto a la intimidad familiar durante este proceso de recuperación.

La reacción de la familia de Lionel Messi ante las especulaciones sobre la salud de Jorge Messi

El texto, emitido por el entorno del futbolista, apunta de manera directa contra la irresponsabilidad mediática y busca llevar tranquilidad definitiva a los millones de seguidores de Lionel Messi en todo el mundo.

Comunicado oficial de la familia de Lionel Messi.-

De acuerdo con el reporte oficial, Jorge Messi está respondiendo de buena forma al tratamiento y se encuentra estable dentro del cuadro que presenta. No obstante, la gravedad de las especulaciones que llegaron a circular en las últimas horas motivó un enérgico descargo por parte del núcleo íntimo de los Messi, quienes catalogaron el tratamiento periodístico de «falto de sensibilidad y humanidad«.

Con el objetivo de blindar la veracidad de la información y proteger la confidencialidad de la evolución clínica de Jorge Messi, el comunicado subraya de forma tajante que la única fuente válida es la brindada por los canales oficiales del entorno primario.

«La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz«, señalaron.

«Cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia no debe ser considerada válida ni veraz» , advierte el documento remitido a la prensa hoy. La familia concluyó su descargo agradeciendo las auténticas muestras de afecto recibidas , pero reiterando la solicitud de un freno absoluto a las especulaciones sobre la salud del padre de la estrella del Inter Miami.

¿Quién era y quién es Jorge Messi? El pilar detrás de la carrera de Lionel Messi

Nacido en Rosario, Jorge Horacio Messi construyó su vida profesional originalmente como trabajador metalúrgico, pero su nombre quedó inscrito de forma definitiva en las páginas del fútbol mundial al convertirse en el manager, representante y principal pilar logístico de su hijo, Lionel Messi, desde sus inicios en las divisiones infantiles de Newell ‘s Old Boys.

Fue el propio Jorge Messi quien tomó la histórica decisión de viajar a España a comienzos de los años 2000 para presentar las condiciones de «La Pulga» ante las autoridades del FC Barcelona, asumiendo la responsabilidad familiar de coordinar los costosos tratamientos médicos de crecimiento que el futbolista requería en su niñez.

A lo largo de más de dos décadas de una carrera sin precedentes —que incluye la consagración en el Mundial de Qatar y múltiples Balones de Oro—, Jorge se consolidó como el estratega legal y comercial detrás de los contratos más complejos de la industria del entretenimiento deportivo, manejando con extrema cautela y perfil bajo el patrimonio y los acuerdos de su hijo tanto en Europa como en su actual etapa en los Estados Unidos. Hoy, ese mismo rol de hermetismo y protección mutua se pone de manifiesto mientras la familia Messi custodia de forma unida su recuperación clínica.