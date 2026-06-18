Salud de Jorge Messi: el doctor Guillermo Capuya habló y dijo «Conozco perfectamente lo que tiene»

La preocupación por la salud de Jorge Messi volvió a instalarse en las últimas horas y sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del doctor Guillermo Capuya en el programa La mañana con Moria. Según informó El Trece, el médico aseguró conocer el cuadro que atraviesa el padre de Lionel Messi, aunque evitó brindar detalles por respeto al secreto profesional y a la familia.

El tema tomó relevancia luego de que se viralizaran las imágenes de Lionel Messi visiblemente emocionado durante el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una escena que muchos vincularon con la delicada situación familiar que estaría atravesando.

Qué dijo Guillermo Capuya sobre la salud de Jorge Messi

Durante el programa, Capuya explicó que se mantiene en contacto con el entorno familiar y reconoció que conoce el diagnóstico de Jorge Messi, aunque remarcó que no puede revelarlo.

«Conozco perfectamente lo que tiene el papá, pero me amparo en el secreto médico por respeto a la familia», afirmó el médico, según reprodujo El Trece.

Además, contó que incluso se comunicó con Celia, la madre del futbolista, para ponerse a disposición ante cualquier necesidad.

Sin dar precisiones sobre la enfermedad ni sobre el grado de gravedad del cuadro, el especialista destacó el fuerte vínculo que une a Lionel con su padre y explicó por qué una situación de este tipo puede afectar emocionalmente a cualquier persona.

El rol clave de Jorge Messi en la vida de Lionel

Durante la charla, los panelistas recordaron que Jorge Messi no solo es el padre del capitán argentino, sino también una figura fundamental en toda su carrera deportiva.

Fue quien acompañó al rosarino desde sus primeros pasos en Newell’s, gestionó su llegada a Barcelona cuando necesitaba continuar con su tratamiento hormonal y, con el paso de los años, se convirtió en una pieza clave en las decisiones profesionales y económicas del futbolista.

«Es el papá, el socio, el compañero y la persona que conoce toda tu vida», resumió Capuya al referirse a la relación entre ambos.

Cómo influye esta situación en Lionel Messi

El médico señaló que estar lejos de un ser querido que atraviesa un problema de salud suele generar una carga emocional importante, especialmente cuando las obligaciones profesionales impiden acompañarlo de cerca.

«Mirás a la tribuna después de tantos años y no están dos personas centrales en tu vida, como tu papá y tu mamá. Por supuesto que eso influye», sostuvo.

Sin embargo, destacó que Messi logró mantener su nivel deportivo durante el partido y que la situación emocional pareció hacerse más evidente una vez finalizado el encuentro.

El gesto de Antonela Roccuzzo que llamó la atención

Otro de los detalles que se comentaron en el programa fue la actitud de Antonela Roccuzzo antes del partido. Según señalaron los panelistas de La mañana con Moria, fue la primera vez que se la vio persignarse públicamente antes de un encuentro de la Selección.

Para algunos integrantes del ciclo, ese gesto podría estar relacionado con la preocupación que atraviesa la familia Messi por la salud de Jorge.

Mientras tanto, el entorno más cercano al capitán argentino mantiene absoluta reserva sobre la situación médica del padre del futbolista, que tiene 68 años y continúa siendo una de las figuras más importantes en la vida personal y profesional del campeón del mundo.

Fuente: El Trece.