La «mesaza» de Juana Viale del domingo 21 de septiembre 2025: invitados de lujo en El Trece

Este domingo 21 de septiembre 2025, Juana Viale vuelve a la pantalla de El Trece con una nueva edición de «Almorzando con Juana«. Para celebrar la llegada de la primavera, la nieta de Mirtha Legrand se sentará a la mesa con una lista de invitados de lujo.

La «mesaza» de Juana Viale: invitados de este domingo 21 de septiembre 2025

El legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con «Almorzando con Juana»: Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, recibirá a una mesa variada en la pantalla de El Trece que incluirá a:

La actriz Julieta Díaz .

. La actriz Pilar Gamboa .

. El humorista Roberto Peña .

. El cantante Pablo Ruiz .

. El actor Franco Masini.

La «mesaza» de Juana Viale en septiembre 2025: ¿A qué hora y por dónde verla?

El ciclo «Almorzando con Juana», con la conducción de Juana Viale, puede verse este domingo 21 de septiembre 2025 desde las 13:45 en la pantalla de El Trece.

La producción es de StoryLab.