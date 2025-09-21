ESCUCHÁ RN RADIO
La «mesaza» de Juana Viale del domingo 21 de septiembre 2025: invitados de lujo en El Trece

Este domingo 21 de septiembre 2025, Juana Vialese sienta a su tradicional "mesaza" con invitados de lujo. Conocé acá quiénes almorzarán con ella en la pantalla de El Trece.

Redacción

Este domingo 21 de septiembre 2025, Juana Viale vuelve a la pantalla de El Trece con una nueva edición de «Almorzando con Juana«. Para celebrar la llegada de la primavera, la nieta de Mirtha Legrand se sentará a la mesa con una lista de invitados de lujo.

Descubrí quiénes son las figuras que acompañarán a Juana Viale en un almuerzo lleno de sorpresas y debates en la pantalla de El Trece, este domingo 21 de septiembre 2025.

La «mesaza» de Juana Viale: invitados de este domingo 21 de septiembre 2025

El legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con «Almorzando con Juana»: Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, recibirá a una mesa variada en la pantalla de El Trece que incluirá a:

  • La actriz Julieta Díaz.
  • La actriz Pilar Gamboa.
  • El humorista Roberto Peña.
  • El cantante Pablo Ruiz.
  • El actor Franco Masini.

    La «mesaza» de Juana Viale en septiembre 2025: ¿A qué hora y por dónde verla?

    El ciclo «Almorzando con Juana», con la conducción de Juana Viale, puede verse este domingo 21 de septiembre 2025 desde las 13:45 en la pantalla de El Trece.

    La producción es de StoryLab.


    Temas

    Almorzando con Juana Viale

    El Trece

    Juana Viale

