La «mesaza» de Juana Viale del domingo 21 de septiembre 2025: invitados de lujo en El Trece
Este domingo 21 de septiembre 2025, Juana Vialese sienta a su tradicional "mesaza" con invitados de lujo. Conocé acá quiénes almorzarán con ella en la pantalla de El Trece.
Este domingo 21 de septiembre 2025, Juana Viale vuelve a la pantalla de El Trece con una nueva edición de «Almorzando con Juana«. Para celebrar la llegada de la primavera, la nieta de Mirtha Legrand se sentará a la mesa con una lista de invitados de lujo.
Descubrí quiénes son las figuras que acompañarán a Juana Viale en un almuerzo lleno de sorpresas y debates en la pantalla de El Trece, este domingo 21 de septiembre 2025.
La «mesaza» de Juana Viale: invitados de este domingo 21 de septiembre 2025
El legado de la familia Legrand se mantendrá vivo con «Almorzando con Juana»: Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, recibirá a una mesa variada en la pantalla de El Trece que incluirá a:
- La actriz Julieta Díaz.
- La actriz Pilar Gamboa.
- El humorista Roberto Peña.
- El cantante Pablo Ruiz.
- El actor Franco Masini.
La «mesaza» de Juana Viale en septiembre 2025: ¿A qué hora y por dónde verla?
El ciclo «Almorzando con Juana», con la conducción de Juana Viale, puede verse este domingo 21 de septiembre 2025 desde las 13:45 en la pantalla de El Trece.
La producción es de StoryLab.
