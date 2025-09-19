Cómo hacer la ensalada «Ambar», el plato vegano favorito de Juana Viale
Juana Viale compartió en sus redes sociales la receta de Ambar, su ensalada vegana preferida. Este plato fue una creación propia y le colocó ese nombre en honor a su hija mayor de 22 años, quien también comparte su pasión por la alimentación saludable y vegetariana.
La nieta de Mirtha Legrand compartió la receta a través de un vivo de Instagram. En la transmisión estuvo presente su hija Ambar, quien actualmente está en el país, ya que estudia cine en París. El aspecto más destacable de la receta es que tiene una gran variedad de ingredientes y no posee ningún lácteo.
Cómo hacer la ensalada «Ambar»: los ingredientes
Para la ensalada:
- Pimientos rojos
- Pimientos verdes
- Pimientos amarillos
- Dos clases de lechuga
- Champiñones
- Palta y apio
- Naranja
- Brócoli al vapor
- Repollo colorado
- Repollo Blanco
- Zanahoria rallada
- Cebolla morada
Para el aderezo:
- Ajo cocido
- Tahini
- Salsa inglesa
- Mostaza en granos
- Alcaparras
- Miel
- Sal
- Pimienta
- Limón
- Castañas de cajú
Cómo hacer la ensalada «Ambar»: el paso a paso
- Hervir al vapor un brócoli, y por otro lado el repollo colorado y blanco. Además, dejar a remojar las castañas
- Comenzar a cortar las verduras. Colocar un champiñón a rehogar con aceite
- Sacar del hervor el repollo y cortarlo en trozos. Añadir todos los ingredientes en una ensaladera
Para el aderezo:
- Colocar ajos al horno envueltos en papel aluminio
- Poner las castañas de cajú en remojo
- Para finalizar, procesar todos los ingredientes con una licuadora de mano y servirlos sobre la ensalada
