La conductora mostró en sus redes sociales su plato de autor, que lo definió como su favorito. Mirá acá todos los ingredientes que necesitas y el paso a paso para hacerlo.

Cómo hacer la ensalada «Ambar», el plato vegano favorito de Juana Viale

Juana Viale compartió en sus redes sociales la receta de Ambar, su ensalada vegana preferida. Este plato fue una creación propia y le colocó ese nombre en honor a su hija mayor de 22 años, quien también comparte su pasión por la alimentación saludable y vegetariana.

La nieta de Mirtha Legrand compartió la receta a través de un vivo de Instagram. En la transmisión estuvo presente su hija Ambar, quien actualmente está en el país, ya que estudia cine en París. El aspecto más destacable de la receta es que tiene una gran variedad de ingredientes y no posee ningún lácteo.

Cómo hacer la ensalada «Ambar»: los ingredientes

Para la ensalada:

Pimientos rojos

Pimientos verdes

Pimientos amarillos

Dos clases de lechuga

Champiñones

Palta y apio

Naranja

Brócoli al vapor

Repollo colorado

Repollo Blanco

Zanahoria rallada

Cebolla morada

Para el aderezo:

Ajo cocido

Tahini

Salsa inglesa

Mostaza en granos

Alcaparras

Miel

Sal

Pimienta

Limón

Castañas de cajú

Cómo hacer la ensalada «Ambar»: el paso a paso

Hervir al vapor un brócoli, y por otro lado el repollo colorado y blanco. Además, dejar a remojar las castañas

Comenzar a cortar las verduras. Colocar un champiñón a rehogar con aceite

Sacar del hervor el repollo y cortarlo en trozos. Añadir todos los ingredientes en una ensaladera

Para el aderezo:

Colocar ajos al horno envueltos en papel aluminio

Poner las castañas de cajú en remojo

Para finalizar, procesar todos los ingredientes con una licuadora de mano y servirlos sobre la ensalada