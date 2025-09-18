ESCUCHÁ RN RADIO
Juana Viale debutó en Carnaval Streaming con su nuevo programa RCP

La actriz y conductora debutó en Carnaval Streaming con RCP, un ciclo íntimo donde comparte charlas, comida y anécdotas junto a distintos invitados cada miércoles por la noche.

Juana Viale dio un nuevo paso en su carrera como conductora y se incorporó a Carnaval Streaming con el lanzamiento de RCP, un ciclo que se emite todos los miércoles a las 20 horas.

El programa propone un formato íntimo y distendido: Juana abre las puertas de su casa para recibir amigos con una picada, buen vino, comida y anécdotas, generando un clima de confianza y cercanía.

Juana en el universo del streaming: un debut con invitados de lujo

En su primer envío, la actriz y conductora recibió a Minerva Casero, Agustín Rada y al músico Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia). Entre risas y charlas, compartieron anécdotas personales y momentos únicos que marcaron el tono del ciclo.

Con este desembarco, Viale se suma al staff de reconocidas figuras que ya forman parte de la señal digital, entre ellas Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman, Alejandro Fantino y Mauro Federico, consolidando una propuesta variada que busca atraer a distintas audiencias.

De esta manera, RCP se perfila como una de las apuestas más frescas de Carnaval Streaming, combinando intimidad, entretenimiento y la impronta personal de Juana Viale.


