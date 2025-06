La nueva dupla que piensan en Telefe para la conducción de La Peña de Morfi en 2026 

En Intrusos (América TV) anunciaron que en Telefe están evaluando un giro drástico para un ciclo que es un clásico de su pantalla, La Peña de Morfi.

«Se habla de un cambio para el 2026 en La Peña de Morfi«, contó Adrián Pallares y le dio la palabra de Pablo Layus, que dio más información.

¿Quienes conducirían La Peña de Morfi en 2026?

«Les gustaría una nueva dupla. Estamos hablando de Mariano Iúdica y Sol Pérez. Mariano tiene una propuesta para hacer algo los sábados con Sol Pérez. Si la dupla funciona, podrían hacer también los domingos con La Peña de Morfi», detalló el panelista.

Este año se habló de un reemplazo para Lizy Tagliani luego del revuelo por la denuncia que realizó Viviana Canosa contra la capocómica. Sin embargo, la conductora continúo al frente del ciclo.

Pese al revuelo que generaron los dichos de Canosa, Lizy Tagliani se mostró firme en sus proyectos y dispuesta a enfrentar en la Justicia a la figura de El Trece.

La terminante reacción de Georgina Barbarossa ante la posibilidad de reemplazar a Lizy Tagliani en La Peña de Morfi.

Luego de las graves declaraciones de Viviana Canosa en contra de Lizy Tagliani, comenzaron los rumores acerca de una posible renuncia de la humorista a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe).

Ante estas especulaciones, las miradas apuntaron hacia Georgina Barbarossa como un posible reemplazo de Lizy pero la misma tuvo una llamativa reacción cuando fue consultada al respecto.

“Ya hablé y dije todo lo que tenía que decir en mi programa. Habló Lizy y va a seguir en La Peña de Morfi. Nunca en la vida nadie me llamó para que reemplace a nadie porque ella va a seguir al frente“, aseguró en Intrusos (América).

“Y en caso de que en un futuro Lizy por X motivo no continúe… ¿te gustaría?“, insistió la cronista en la nota. Sin embargo, la actriz se plantó firme y remarcó: ”No, no, no, en ningún caso de ningún futuro. No, chicos, no. La Peña de Morfi es de Lizy y Leuco, ya está. Y Lizy va a seguir al frente de su programa».

“Me parece que ahora se tiene que expedir la Justicia y demostrar todo lo que dijo. Lizy tiene su abogado para su defensa y ya está. Ahora hay que pedir Justicia. Por supuesto que le creo a Lizy, pero bueno, no sé. Si hay casos de chicos y de menores, obviamente que no voy a estar a favor de nadie”, finalizó.