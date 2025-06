Yuyito González, furiosa con la prensa y la política: «Chimento mentiroso»

Amalia «Yuyito» González regresó de su viaje a Miami y arrancó muy enojada su programa «Empezar el Día»: «Dicen que cobré para ir. Yo, primero, fui invitada. Fui invitada a sentarme a recibir la capacitación. Después, otra cosa, che, ya que van a mentir, ya que van a mentir y dicen que cobré 10.000 dólares, no me tiren tan abajo. Vuelan bajo hasta para mentir. Tirale que cobré 500.000 dólares, ¿no? Si van a mentir, por lo menos tirame una cifra».

La furia de Yuyito González: «Me calumniaron, me insultaron»

«Cómo les gusta acá el chimento mentiroso. Es una cosa increíble, increíble. Todos mienten, a todos le encuentran, le buscan, le inventan la parte negativa, la parte mala. Es impresionante. Yo les digo la verdad, amo vivir en Argentina. Si no, no viviría. Tuve 58 mil oportunidades en mi vida de vivir en otro lado. Siempre elijo acá, amo. Tenía a mi hijo viviendo afuera. Yo rezando todos los días que vuelva y hasta que volvió. Qué lindo ir a Argentina, amo. Pero esa parte, ¿viste? Que tiene que ver con la plata. Todo lo ven mal acá. Todo, todo lo ven mal. Acá está el complejo de la plata», continuó Yuyito González, expareja de Javier Milei en su descargo.

«Es el complejo de la plata. En Estados Unidos, no. Quiero decirles algo que tiene que ver con la prensa. Lo voy a mostrar sin el nombre de la periodista que me lo envió. Quiero aclarar esto antes de que pudiera llegar a salir algo sobre esto», siguió Amalia y se dispuso a mostrar y leer el chat que mantuvo con una periodista del New York Times.

«Es para una nota acerca de las mujeres que están o estuvieron cerca de La Libertad Avanza y nos interesaría mucho tu mirada», le detalló la periodista, pero a Yuyito no le cayó nada bien y respondió: «No me metan en paquetes de mujeres, por favor. Vos sos individual, vos sos única, sos tu personalidad, yo soy única. Nunca me metí en política, nunca milité en ningún partido, ni lo voy a hacer. No estoy afiliada a ningún lugar, no lo voy a hacer. Nunca pertenecí a La Libertad Avanza. O sea que yo no puedo decir nada, entonces, ¿qué le contesto? No estoy ni estuve cerca de La Libertad Avanza, a ver si se entiende bien, porque esto significa política y yo nunca estuve por temas políticos al lado de nadie».

🔴 YUYITO GONZÁLEZ ENFURECIDA CON LOS MEDIOS INTERNACIONALES: EL VIAJE QUE LE CAMBIÓ EL HUMOR@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/ZR2D9I2H0E — América TV (@AmericaTV) June 10, 2025

Yuyito explicó que no responde a la prensa: «Hace dos meses que no hago notas con ningún periodista, más allá de que me toquen el timbre en mi casa. Por favor, no lo hagan más. No me cae bien que toquen el timbre en mi casa, ¿sí? O estén en la vereda de mi casa o en la puerta del canal. No doy notas, porque sé a dónde apuntan, por eso no doy notas. No me pregunten cosas que no voy a contestar, porque solo voy a pasar, saludarlos, porque los aprecio y los quiero, pero no me expongo a las preguntas que en general quieren hacerme, que son maliciosas, son metepúas, son para generar problemas, son para ir después y decirle al otro, ¿sabés qué dijo? Y yo no estoy en esa, a ver si la entienden».

«He tenido una hermosa relación con el medio toda mi vida y después no sé qué pasó y no fue más así. Cuando compartí de mi vida privada, me calumniaron, me insultaron, se quisieron burlar, me bullynearon, hicieron de todo. Entonces, conclusión, chau, listo, se terminó», cerró Amalia.

NA