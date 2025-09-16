La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si se casó con la China Suárez: “Menos mal”

Benjamín Vicuña habló sin filtros sobre el futuro de sus hijos en Turquía, junto a la China Suárez y su nueva pareja, Mauro Icardi, tras los rumores de que la actriz los habría inscripto en una institución educativa turca.

Vicuña habló de la nueva vida de sus hijos con la China y Mauro Icardi: “Es todo muy reciente”

En diálogo con un móvil de Intrusos, el actor reconoció que fue “muy difícil” adaptarse, pero que busca acoplarse a la “nueva realidad” por el bienestar de sus hijos. También confesó que preferiría mantener ciertos aspectos de su vida en privado: «Me da como mucha (incomodidad) estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia”.

El actor aclaró que trata de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, que trata de adaptarse a las cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de todos.

En la misma línea, recordó su postura con respecto a sus hijos mayores con Pampita: “Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real”.

“Este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho. Me hace pensar, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, reflexionó.

Al hablar de su ex pareja y su nuevo conflicto, Vicuña reconoció que nunca contrajo matrimonio con ella: “No me casé nunca en mi vida”. “Menos mal”, replicó a un movilero sin darse cuenta, para luego corregirse.