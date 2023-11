La reacción de Mauro Icardi al escuchar el nuevo tema de Wanda Nara

Wanda Nara presentó su primer tema musical y rápidamente se convirtió en tendencia. No tardaron en aparecer las críticas en redes sociales por su letra, por el video que es bastante similar a la publicidad de un perfume y por el retoque que le hicieron a la voz de la mediática.

Lo que también se viralizó fue un fragmento de un vivo de Instagram que Wanda Nara había hecho hace algunos días cuando grabó el videoclip de «Bad Bitch». Ese mismo día, realizó otros dos clips. Uno de ellos tiene a Mauro Icardi como protagonista.

Cómo fue la reacción de Mauro Icardi por el debut como cantante de Wanda Nara

En una pausa de las grabaciones, Wanda Nara le preguntó a su marido si iba a escuchar todo el tiempo su canción. Entre risas, Icardi le dijo que no tenía intenciones de escucharla: «No, la voy a bloquear de mi Spotify. Lo bueno es que hiciste un buen negocio ahí, va a entrar buena plata».

Ella le volvió a preguntar si la iba a escuchar y esta vez él le respondió: «Vamos a ver». Entonces Wanda siguió insistiendo: «¿Qué vamos a ver? Si ya lo escuchaste y sale igual que lo que escuchaste».

«¿Igual que eso que grabaste? No puedo decir nada, es muy movida la canción. No es tropical, no sabemos ni que ritmo tiene», dijo Icardi. Wanda Nara le preguntó cómo se movería al escuchar «Bad Bitch» y Mauro comenzó a golpearse la cabeza contra la pared.

Este tema y los otros dos que presentará Wanda Nara los hizo con la ayuda de la productora que trabaja con L-Gante.

La nueva canción de Wanda contó con la producción musical del dj Negro Dub y Maxi El Brother. La modelo ya había trabajado anteriormente con estos artistas cuando participó de “El Último Romántico”, la canción de L-Gante.