Netflix: uno por uno, todos los estrenos entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 18 y hasta el domingo 24 de agosto 2025, marcando así más novedades del octavo mes del año. Luego de varias bombas en este inicio de año, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas. Acá los detalles.

Netflix: uno por uno, todos estrenos para la nueva semana de agosto 2025

A continuación, todos los estrenos que tendrá Netflix entre el lunes 18 y el domingo 24 de agosto 2025:

lunes 18 de agosto: Calle CoComelon (temporada 5)

martes 19 de agosto: America’s Team: La apuesta de los Dallas Cowboys

martes 19 de agosto: DEVO: La banda más incomprendida de EE. UU.

martes 19 de agosto: Cocinando en vivo con David Chang (20:00 hora estándar de Argentina)

miércoles 20 de agosto: Los ríos del destino

jueves 21 de agosto: Tom y Jerry

jueves 21 de agosto: Soltera, casada, viuda, divorciada 2

jueves 21 de agosto: Caerás

jueves 21 de agosto: Duna: Parte dos

jueves 21 de agosto: Muertos S.L. (temporada 3)

jueves 21 de agosto: Rehén

jueves 21 de agosto: La banda de los ladrones del oro

jueves 21 de agosto: That Song

jueves 21 de agosto: Detective Conan

viernes 22 de agosto: Un hombre abandonado

viernes 22 de agosto: La monja

viernes 22 de agosto: Long Story Short

viernes 22 de agosto: Aema

viernes 22 de agosto: ¿La verdad sobre Jussie Smollett?

sábado 23 de agosto: Bon appétit, majestad

domingo 24 de agosto: Mi amigo Enzo

Netflix: qué se sabe sobre la segunda temporada de “En el Barro”

Netflix estrenó hace apenas unos días “En el Barro”, la serie que forma parte del universo de “El Marginal”, creada y dirigida por Sebastián Ortega. Con solo ocho capítulos en su primera temporada, la trama dejó varias incógnitas abiertas y, por eso, los espectadores ya se preguntan cuándo se estrena la temporada 2.

Si bien todavía no se comunicó la fecha exacta de estreno, la producción ya adelantó que la segunda temporada de En el Barro se lanzará en el verano de 2026. La noticia entusiasma a los fanáticos que quedaron expectantes tras el impactante final de la primera parte, donde el destino de varias protagonistas quedó en suspenso.

Con información de NA