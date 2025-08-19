Netflix estrenó hace apenas unos días la serie «En el Barro» y ya se consolidó como una de las más elegidas del año en la plataforma. La producción argentina, creada y dirigida por Sebastián Ortega y derivada del universo de El marginal, atrapó a miles de espectadores con su historia ambientada en una cárcel de mujeres.

La serie rápidamente escaló al top 10 de las producciones más vistas en Netflix Argentina y el público ya espera una segunda temporada. Qué se sabe de la próxima temporada de este éxito de Sebastián Ortega.

Netflix: Qué se sabe sobre la segunda temporada de «En el Barro»

Netflix estrenó hace apenas unos días «En el Barro», la serie que forma parte del universo de «El Marginal», creada y dirigida por Sebastián Ortega. La producción, rápidamente se volvió tendencia no solo en Argentina, sino que también tuvo fuerte impacto en otros países, lo que dejó en claro, una vez más, el potencial de la ficción nacional.

Con solo ocho capítulos en su primera temporada, la trama de «En el Barro» dejó varias incógnitas abiertas y, por eso, los espectadores ya se preguntan cuándo se estrena la temporada 2 en Netflix. Lo cierto es que la nueva entrega está confirmada y ya fue filmada, lo que asegura que no habrá largas esperas entre una edición y otra.

Si bien Netflix todavía no comunicó la fecha exacta de estreno, la producción ya adelantó que la segunda temporada de En el Barro se lanzará en el verano de 2026. La noticia entusiasma a los fanáticos que quedaron expectantes tras el impactante final de la primera parte, donde el destino de varias protagonistas quedó en suspenso.

El propio Sebastián Ortega confirmó que los nuevos episodios ya fueron grabados y se encuentran en etapa de edición final. De esta manera, se espera que la plataforma de la N roja anuncie en los próximos meses la fecha definitiva del estreno, que volverá a poner a la ficción argentina en el centro de la atención.

Netflix: De qué trata la segunda temporada de «En el Barro»

La temporada 2 de En el Barro retomará la historia tras los sucesos del último capítulo de la primera entrega con Gladys Guerra (Ana Garibaldi) enfrentando las consecuencias de la emboscada que la dejó en una situación aún más vulnerable dentro de la cárcel de La Quebrada.

Además, se supo que la historia profundizará en los personajes como La Zurda (Lorena Vega), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Soledad Rodríguez (Camila Peralta) y Antín (Gerardo Romano). Una de las grandes novedades será la incorporación de Eugenia La China Suárez, quien interpretará a Nicole, una prostituta vip que inesperadamente termina tras las rejas. También se sumarán nombres de peso como Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López.