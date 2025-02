«La Tía Sebi» dijo que Marcelo Tinelli le debe 3 meses de sueldo: «¿me pueden pagar? por favor»

Nuevamente Marcelo Tinelli se ve envuelto en un escándalo porque su productora, LaFlia Producciones, adeuda sueldos. Sebastián Manzoni, el influencer conocido como la «Tía Sebi», escrachó públicamente al histórico conductor en «Rumis», programa de streaming del que forma parte. El joven contó que la productora le debe tres meses de sueldo por su trabajo en el Cantando 2024.

El reclamo de un influencer: "Tinelli, ¿me pueden pagar lo del Cantando?" pic.twitter.com/imtBFYmnUo — Aire de Santa Fe (@AiredeSantaFe) February 19, 2025

«Le deben el sueldo a maquilladoras y peinadores también»: otra denuncia contra Marcelo Tinelli por no pagarle a sus empleados

«Chicos, ¿me pueden pagar por favor lo del Cantando? Seriamente lo digo. Tres meses me deben«, dijo contundente Sebi Manzoni, en Rumis, programa de streaming que co-conduce con Juli Poggio. Ante el reclamo del influencer, la ex Gran Hermano le aseguró que «no era el único» al que no le habían pagado.

«Ya sé, maquilladoras, peinadores…. Yo voy a blanquearlo, eran 500 lucas por mes, 1.500.000 pesos, eso me deben y lo necesito, lo quiero, es plata», agregó Manzoni, quien comentó que después de septiembre no le pagaron más.

«Páguenme loco, uno trabaja y se le paga. Por favor te lo pido, Marcelo (Tinelli), ya hablé con cada persona con la que hay que hablar y se patean la pelota, ‘hablá con tal, hablá con el otro, ay ni idea’, es algo muy básico, si trabajás, se te paga», cerró el influencer, que decidió hacer pública su situación.

Esta misma semana, el Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) le exigió a la productora LaFlia Contenidos el pago inmediato de los salarios que adeuda a su personal, incluidos el pago de diciembre y del aguinaldo.

La denuncia aparece semanas luego del estreno de «Los Tinelli», reality donde la familia muestra su lujosa vida en Uruguay. Al respecto, un empleado de La Flia Contenidos comentó irónico: «Más allá del tono de comedia que tiene el ciclo, vamos a ver la ostentosa vida de un empresario donde sus empleados no cobran en tiempo y forma».

La SATSAID hizo un «urgente llamado a la reflexión por parte de Tinelli, Pablo Prada y Federico Hoppe», los principales directivos de la productora.