Las intensas confesiones del guardaespaldas de Wanda Nara: ¿tuvo una noche de pasión con la mediática?

Apareció un nuevo personaje en el «Wandagate». Agustín Longueira, quien fue guardaespaldas de Wanda Nara, habló con Puro Show y contó su experiencia lidiando con su exjefa y Mauro Icardi. Aseguró que vivió situaciones incómodas con el futbolista e insinuó que tuvo una noche de pasión con la conductora en la noche de su cumpleaños.

«Él estaba obsesionado, no era amor»: la palabra de Agustín Longueira, el excustodio de Wanda Nara

El ex custodio de Wanda Nara, Agustín Longueira, quien trabajó con la mediática cuando se desató el escándalo con la China Suárez en 2021, reveló a Puro Show que vivió situaciones muy incómodas con Mauro Icardi.

«La relación con Mauro era mala, he vivido situaciones incómodas. Un día estábamos subiendo al ascensor y la agarró de la mano cuando vio que entré yo con ella. Me sacó», contó el joven.

«No sé si tóxico, pero sí veía actitudes que no me gustaban de parte de él, no era caballero. Ella quiso componer la relación, era como que remaba en dulce de leche. Yo siento que él estaba obsesionado con ella. No era amor, era obsesión», agregó el guardaespaldas.

Luego comentó con detalles cómo fue la noche en que terminó muy cerca de Wanda. Fue en uno de sus cumpleaños, organizado por Zaira Nara en Buenos Aires: «En un cumpleaños que fui, me dijeron ‘relajate y disfrutá’. Hubo un trencito, estaba parado al lado de la barra y pasó Wanda y me agarró«.

«Después viene ella y me informa que afuera estaban los medios, que no quería hablar, quería salir rápido, que la llevara al auto y la siguiera. Fuimos al Chateau, me mandaron a comprar bebidas, compré, subí y me quedé un rato más», continuó.

«Esa noche, Wanda iba y venía, se fue a bañar, volvió y nos quedamos un rato más, era muy tarde y Kennys me ofreció quedarme. Pregunté si me podía bañar, me fui a bañar, estaba medio mareado, me senté en la cama y veo que entra Wanda y cierra la puerta», relató Agustín, que sonrió cuando el cronista le insinuó que pasó algo sexual entre ellos.

Por último, Longueira remarcó que en ese entonces «Wanda no estaba bien, vivía sufriendo hostigamiento y maltrato. Ya a lo último le molestaba todo».

Con información de Noticias Argentinas