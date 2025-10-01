Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo: un detalle reveló el sexo del bebé

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a todos al compartir la noticia más dulce: la llegada de su primer hijo juntos. El anuncio conmovió a todos sus seguidores y el posteo reúne casi 3 milones de ‘me gustas’ en Instagram.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribió la pareja junto al video de la ecografía 3D del bebé.

Un moño rosa encendió las apuestas sobre el sexo del bebé

Un detalle dentro de la publicación despertó las especulaciones sobre el sexo del bebé que están esperando, seguido de una posible confirmación por parte del padre.

Al final de la oración escrita por Oriana, dejó un emoji de un corazón blanco y un moño color rosa, lo que daría a entender que están en la dulce espera de una niña.

Entre los miles de comentarios que sus seguidores dejaron en la publicación, destacó un corazón y moño rosa escrito por Dybala, lo que terminaría de confirmar la noticia.

Por otra parte, la esposa de Leandro Paredes y amiga de la pareja, Camila Galante, compartió la publicación en sus historias de Instagram y escribió: “Ay por favor!!! Qué emoción tengo, los amo”, dejando el mismo emoji elegido por la pareja.