La tiktoker Kami lloró y conmovió a sus seguidores, tras los crueles comentarios contra ella

La tiktoker Kami se hizo popular en redes por su sencillez y alegría. Pero no todos los comentarios que recibe son buenos.-

Así como tienen buenas intenciones, las redes sociales pueden ser un espacio de crueldad contra sus usuarios. Así sucedió con la tiktoker Kami, quien tiene numerosos seguidores que la quieren mucho en esa plataforma y otras similares, tras ser agredida con los comentarios que recibió en sus publicaciones. Por eso, se mostró llorando ante la cámara por el malestar que le generó.

Kami es pareja de «El Moneda», con quien se volvió popular en la red social por su particular historia de amor y el esfuerzo de ambos en construir una vida mejor en Córdoba, donde viven. En TikTok muestran parte de su cotidianeidad, donde reciben miles de réplicas positivas.

Sin embargo, no son todas buenas las intenciones de sus seguidores. En esta oportunidad, la joven influencer contó que, con ayuda de algunos auspiciantes, podrá conocer el mar junto a su familia y recibió las peores réplicas.

Pero el comentario que detonó el malestar de Kami fue uno de un usuario sin foto de perfil, que aseguró que la pareja se va a la playa porque «van a pedir cosas».

Así como hace con su vida cotidiana, la influencer mostró el dolor que le producen esos comentarios dañinos entre lágrimas, y aseguró que tenía ganas de abandonar su espacio en las redes por algún tiempo.

“En realidad, todo esto es trabajo. Lo estamos haciendo y nosotros queremos que nos sirva para que nos sigan llamando y nada… te ponen un montón de cosas re feas. Yo no soy de hacer estas cosas, no me gusta, pero siento una impotencia. Estoy cansada de los comentarios”, agregó la joven de Villa María.

Inmediatamente, su público más fiel se comunicó con ella con amorosos comentarios. «La gente siempre va a decir cosas lindas y feas, pero se nota que sos buena persona, transparente. seguí para adelante, disfruta todo lo que viene!» le comentó Kevsho; «Sos hermosa kamiiii no le hagas caso a esa gente mala! Ustedes se merecen todo lo lindo que les llega» sumó Agus Padilla.

El llanto de Kami