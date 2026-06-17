La última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel antes de la preocupación por su salud

La emoción de Lionel Messi después de convertir su primer gol en el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 frente a Argelia en el Mundial 2026 generó una enorme repercusión. El capitán argentino reconoció que atravesó «días difíciles» y evitó profundizar en los motivos, pero rápidamente la atención se trasladó hacia su entorno más cercano.

En ese contexto, volvió a cobrar relevancia la figura de Jorge Messi, su padre y representante durante gran parte de su carrera. Mientras crecen las versiones sobre un delicado problema de salud que la familia mantiene bajo absoluta reserva, muchos recordaron cuál fue la última vez que apareció públicamente junto al astro rosarino.

La emotiva escena que protagonizó junto a Lionel Messi

Según reconstruyó Vía País, una de las últimas apariciones públicas de Jorge Messi ocurrió a fines de 2025 durante un partido decisivo de Inter Miami en los playoffs de la MLS.

Aquella noche, Lionel Messi fue la gran figura del encuentro y ayudó al conjunto de Florida a avanzar de ronda. Desde uno de los palcos del estadio siguieron el partido Jorge Messi y Celia Cuccittini, quienes acompañaron a su hijo como lo hicieron durante toda su carrera.

Al finalizar el encuentro se produjo una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. Mientras miles de hinchas le pedían la camiseta, Messi decidió acercarse al sector donde estaban sus padres y lanzó la casaca hacia el palco para que la recibiera su mamá.

Celia la atrapó con una enorme sonrisa y celebró el gesto emocionada, mientras Jorge observaba la escena a pocos metros. El momento volvió a viralizarse en las últimas horas tras conocerse la preocupación por su estado de salud.

Qué se sabe sobre la salud del padre de Messi

Las especulaciones crecieron después de que Lionel se quebrara en llanto tras su primer gol en el Mundial 2026 y posteriormente admitiera que venía atravesando días complicados en el plano personal.

Según reveló el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Jorge Messi estaría enfrentando un problema de salud considerado grave y su cuadro habría presentado complicaciones recientes.

«Tiene un problema bastante grave de salud. No está bien. Esta semana hubo situaciones que empeoraron el estado de salud», aseguró el conductor.

De acuerdo con distintas versiones periodísticas, el padre del capitán argentino habría realizado consultas médicas vinculadas a controles cardiovasculares y neurológicos, aunque la familia no confirmó oficialmente ningún diagnóstico.

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni su entorno realizaron declaraciones públicas sobre el cuadro médico de Jorge Messi.

El hombre que acompañó cada paso de la carrera de Lionel

Jorge Messi fue una figura determinante en la vida del capitán argentino. No solo acompañó el tratamiento que permitió que Lionel dejara Rosario para incorporarse a las divisiones inferiores de Barcelona cuando era un niño, sino que además se convirtió en uno de los pilares de su carrera profesional.

A lo largo de los años mantuvo un perfil bajo, lejos de las cámaras, aunque siguió presente en muchos de los momentos más importantes de la vida deportiva de su hijo.

Por eso, la preocupación por su salud adquirió una dimensión especial después de las lágrimas de Messi en el Mundial. Mientras Argentina continúa su camino en busca de una nueva Copa del Mundo, la atención también está puesta en la evolución del hombre que acompañó al capitán desde el comienzo de su historia.