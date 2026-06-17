El verdadero motivo detrás del llanto de Messi en el Mundial 2026: qué le pasa a su padre Jorge Messi

Lionel Messi fue la gran figura del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con tres goles en la victoria por 3 a 0 frente a Argelia, el capitán volvió a escribir una página histórica en su carrera. Sin embargo, una imagen llamó la atención de millones de fanáticos: las lágrimas que aparecieron en su rostro después de convertir el primer tanto.

Lo que parecía una emoción ligada únicamente al fútbol escondía una situación mucho más profunda.

«Pasé unos días difíciles»

Tras el partido, Messi explicó que su reacción no estuvo relacionada con el resultado ni con su actuación dentro de la cancha.

«Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados», expresó el capitán argentino al ser consultado sobre su emoción luego del gol. También agradeció el apoyo recibido por parte de sus compañeros y de toda la delegación argentina.

La confesión generó preocupación inmediata y abrió interrogantes sobre el difícil momento personal que atraviesa el rosarino.

La salud de Jorge Messi, en el centro de la preocupación

Horas después de sus declaraciones comenzaron a trascender versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre y representante histórico del capitán argentino.

Según informó A24 y replicaron distintos medios nacionales, el entorno familiar atraviesa momentos de preocupación debido a un delicado cuadro médico que afecta a Jorge Messi desde hace tiempo y que habría tenido complicaciones en las últimas semanas.

Por su parte, el periodista Eduardo Feinmann señaló que el padre del futbolista enfrenta un problema de salud considerado grave y que se encuentra bajo seguimiento de distintos especialistas.

Hasta el momento, la familia Messi no brindó detalles oficiales sobre el diagnóstico ni sobre la evolución del cuadro.

Un festejo atravesado por la emoción

La actuación de Messi ante Argelia fue histórica. Además de marcar un triplete, alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó registros que parecían inalcanzables. Sin embargo, al finalizar el encuentro, el propio futbolista dejó en claro que el fútbol pasó a un segundo plano durante esos días.

Las imágenes de su llanto recorrieron el mundo y cobraron un significado diferente después de sus declaraciones. Detrás del festejo, aparecía la preocupación de un hijo por la salud de su padre.

El apoyo de la Selección en un momento difícil

Messi destacó especialmente el acompañamiento que recibió de sus compañeros y del cuerpo técnico durante los días previos al debut mundialista.

A pesar del complejo momento personal, logró liderar a la Selección Argentina en su estreno en Estados Unidos, México y Canadá y volvió a demostrar por qué sigue siendo una pieza fundamental del equipo de Lionel Scaloni.

Mientras Argentina ya piensa en su próximo compromiso del Mundial, la atención también está puesta en la evolución de Jorge Messi y en la situación familiar que mantiene en vilo al capitán albiceleste.