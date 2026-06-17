Antonela Roccuzzo compartió su emoción por la histórica noche de Messi en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo volvió a ser una de las protagonistas fuera de la cancha tras la goleada 3-0 de la Selección argentina sobre Argelia en el debut del Mundial 2026. Desde las tribunas, acompañada por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, siguió de cerca una noche inolvidable para Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro.

Antonela Roccuzzo celebró la noche histórica de Messi

Luego del partido disputado en Kansas City, la empresaria rosarina compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes de admiración para el capitán argentino, que brilló en el estreno mundialista y volvió a escribir una página histórica con la camiseta albiceleste.

Como ya es habitual en cada gran cita internacional, Antonela y sus hijos alentaron a Messi desde uno de los palcos del estadio y celebraron cada una de sus conquistas en una jornada cargada de emoción.

Una familia que acompaña en cada Mundial

La familia del astro se convirtió en una presencia constante en los torneos más importantes de la Selección. De hecho, esta es la segunda Copa del Mundo consecutiva en la que Thiago, Mateo y Ciro acompañan a su padre desde las tribunas.

El menor de los tres, Ciro Messi, ya había vivido la experiencia de Qatar 2022 y volvió a estar presente en una nueva aventura mundialista para apoyar al capitán argentino.

El triplete que ilusiona a toda Argentina

Dentro del campo de juego, Messi fue la gran figura de la noche. Con un triplete decisivo, no solo le dio la victoria al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, sino que también alcanzó una nueva marca histórica entre los máximos goleadores de los Mundiales.

La contundente victoria frente a Argelia representó un arranque ideal para Argentina en el Grupo J y reforzó la ilusión de defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras el seleccionado celebra sus primeros tres puntos, las imágenes compartidas por Antonela reflejaron la emoción de una familia que volvió a ser testigo de otra actuación inolvidable del capitán argentino.