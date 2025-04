La vieja y escandalosa guerra entre Jorge Rial y Marianela Mirra, antes de su relación con José Alperovich

La guerra histórica entre Jorge Rial, el conductor de «Argenzuela», y Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano en 2007, revivió este martes ya que la exparticipante del reality de Telefe confesó en redes sociales tener un romance con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual. Los detalles de una batalla de vieja data.

Marianela Mirra en guerra con Jorge Rial: el antecedente, antes del romance con José Alperovich

La vieja pelea entre Jorge Rial y Marianela Mirra revivió este martes, cuando la ganadora de Gran Hermano blanqueó en redes sociales que tiene un romance con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán condenado por abuso sexual.

Esta batalla mediática fue una de las más destacadas y recordadas en el mundo del espectáculo, ya que este enfrentamiento tuvo un duro ida y vuelta en la pantalla de «Intrusos», cuando Rial lo conducía aún por América.

Es que a principios de 2014, es decir once años atrás, se conocieron mensajes comprometedores que vinculaban amorosamente a Jorge Rial con Marianela Mirra, mientras el entonces popular conductor estaba en pareja con Mariana Antoniale, más conocida como «la niña Loly«.

El intercambio de mensajes incluían un coqueteo entre Rial y Mirra, además de propuestas laborales de parte del conductor y respuestas sugerentes de parte de la ex «hermanita». Esto desencadenó inmediatamente una crisis entre el periodista y su pareja.

«La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y, además de querer manipular lo que tenía que decir, por otro lado estaban permanentemente los comentarios babosos y pajero”, expresó Mirra en relación a este conflicto.

La situación creció exponencialmente, tanto que Rial trató a Mirra de «zorra tucumana» al aire de «Intrusos» y, posteriormente, el episodio llegó a la Justicia. La batalla entre ambos derivó en que la ganadora de Gran Hermano se fuera para siempre de los medios de comunicación.

Marianela Mirra confesó su romance con José Alperovich: «mi pareja»

Este jueves, y después de ser mencionada por Jorge Rial por esta situación, Marianela Mirra confirmó su vínculo con José Alperovich desde su cuenta de Instagram y aprovechó para apuntar contra el conductor.

«Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis», posteó la ganadora de Gran Hermano de la edición de 2007.