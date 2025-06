La Voz Argentina: Así fue la presentación de Agustina Ruiz, la joven de San Martín de los Andes que se unió al equipo de Lali 

Este domingo en La Voz Argentina, Agustina Ruiz, una joven oriunda de San Martín de los Andes, Neuquén, dejó una marca imborrable en el escenario del certamen musical de Telefe. Como la segunda participante de la emisión del domingo 29 de junio, Agustina conquistó al jurado y al público con una potente interpretación de Maldito piano de Las Blacanblus.

Así fue la presentación de Agustina Ruiz, la joven de Neuquén, en La Voz Argentina

Antes de subir al escenario, Agustina compartió un mensaje inspirador sobre su decisión de participar: “No hice muchas cosas por miedo, así que me vaya como me vaya, de última voy a seguir animándome”. Con esa valentía, la joven neuquina desplegó una actuación llena de energía y emoción que no pasó desapercibida.

La primera en girar su silla fue Lali Espósito, seguida por Soledad Pastorutti y, casi al final de la canción, el dúo Miranda!. Los jurados no escatimaron en elogios.

Soledad destacó la chispa de Agustina: “Tenés fuego, eso es muy lindo cuando subís a un escenario y se lo puede disfrutar desde ese lugar. Además, estás disfrutándolo, es como un balance muy difícil de conseguir. Así que te felicito y por supuesto te invito a mi equipo”.

Por su parte, Miranda! quedó cautivado por la potencia de su estilo: “Nos dimos vuelta casi todos, nos cautivó mucho tu voz”, afirmaron, resaltando la fuerza y personalidad de la interpretación.

Tras recibir las devoluciones, Agustina enfrentó la difícil decisión de elegir un equipo. Con una mezcla de emoción y humildad, pidió disculpas al dúo Miranda! y finalmente optó por sumarse al Team Lali, sellando su ingreso a la competencia bajo la guía de Lali Espósito.