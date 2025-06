Ova Sabatini habló sobre su distanciamiento con Gabriela Sabatini: «Duele, pero hay que aceptar» 

El conflicto de los hermanos Osvaldo y Gabriela Sabatini volvió a resonar en los medios tras el cumpleaños de Ova. El actor, hermano de la legendaria tenista Gabriela Sabatini, festejó sus 60 y en una entrevista con Infama (América TV) habló abiertamente sobre el distanciamiento que atraviesa con su hermana.

Ova expresó el dolor que le causa esta situación, pero también su resignación a aceptar las circunstancias.

¿Qué dijo Ova Sabatini de su distanciamiento con Gabriela?

«Distanciarse de un hermano para mí es algo muy difícil de aceptar. Me cuesta mucho, pero bueno, hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar, ¿qué va a hacer?», confesó Ova, destacando que «el tiempo lo cura todo» y que es fundamental «respetar los tiempos de cada uno».

Durante la conversación, el esposo de Catherine Fulop también abordó cómo la exposición mediática afecta a la familia Sabatini. Criticó la forma en que los medios retratan ciertos aspectos de su vida privada, especialmente cuando se insinúan cosas negativas sobre sus padres. «Nadie sabe la verdad, la verdad. Digo, de afuera de la familia. Uno no se va a poner a dar explicaciones de cuestiones que son personales y familiares», afirmó, subrayando su decisión de no alimentar las especulaciones públicas.

Respecto a lo que Oriana Sabatini expresó en los medios («dan a entender que mis papás son unos chorros»), Osvaldo respaldó esta postura, pero señaló que, aunque a veces le piden a Oriana que no opine públicamente, ella «es grande y sabe lo que tiene que decir».

Gabriela Sabatini, en medio de un escándalo familiar, fue convocada para un importante reality

La ex tenista Gabriela Sabatini atraviesa una fuerte disputa familiar tras haberse distanciado de su hermano Osvaldo por lo que no asistió al casamiento de su sobrina Oriana y, luego de que su cuñada, Catherine Fulop ventiló varias internas, se conoció que fue convocada para un reconocido programa de la pantalla chica.

Sabatini fue citada para ser parte, como participante, de la nueva temporada de MasterChef. Aunque la producción del programa y su conducción aún no fue anunciada, como tampoco la fecha de lanzamiento, la deportista estaría en la lista de los concursantes.

Según se supo aún se desconoce si aceptaría la propuesta. Es que este nuevo trabajo la comprometería a participar de programas y entrevistas del mismo canal. Esto incomodaría por demás a Gabriela, ya que se mantuvo al margen del conflicto que lleva adelante con su hermano, a diferencia de Fulop.

La actriz se refirió al momento en que su hija invitó al casamiento a su cuñada: “Ella mandó la invitación y dijo ‘bueno, no va’ y ya está. No hacía falta nada más”. Al tiempo, añadió que en la familia “se sufre porque uno no se lo espera, pero prefiero dejar el tema de lado porque mi marido siempre me pide evitar hablar del tema porque sufre cuando lo ve expuesto en la televisión”.

“Todos quisieran que se recompusiera la situación porque es algo que no entendemos porque nunca se habló. Falta que llamen, que hablen, que se comuniquen. No hay respuestas. Es complicado, cada persona hace lo que puede, cada uno es dueño de sus sentimientos y tienen su capacidad emocional para enfrentar las situaciones”, continuó Fulop.

“En algún momento, a lo mejor, todo vuelve a su curso. Se lo dejo a la vida. Estoy tranquila y Ova está muy tranquilo”, concluyó la actriz.