La Voz Argentina: Así fue la presentación de Áneka Orozco, la joven de General Roca 

Áneka Orozco, la joven de 20 años oriunda de General Roca, Río Negro, tuvo su momento en La Voz Argentina y dejó una presentación cargada de emoción. La rionegrina eligió interpretar “La de la mala suerte”, el reconocido tema de Jesse & Joy.

La presentación de Áneka Orozco, la joven de General Roca, en La Voz Argentina

Previo a presentarse en su audición a ciegas, Áneka contó parte de su vida: «cuando tenía 8 años mi papá me dijo que tome clases de canto» y desde ese momento su conexión con la música no paró. «No me imagino otra vida si no fuese cantando realmente», detalló la jóven roquense.

Áneka Orozco, de General Roca y actriz en Buenos Aires 🎭 empezó clases de canto a los 8 y no paró más 🎤 canta “La de la mala suerte” y no se imagina la vida sin música 🎶



Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato 📺 por @telefe y disfrutalo también en MAX 🍿 pic.twitter.com/FEUDskHLdT — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 25, 2025

Al finalizar su interpretación, Áneka recibió una devolución honesta y constructiva por parte de los coaches. Ale Sergi destacó: “Las partes altas nos pareció que clavabas bien las notas, pero en las notas bajas no llegabas del todo. Nos faltó eso para terminar de convencernos”.

Por su parte, Lali la alentó a seguir trabajando: “Tenés que seguir trabajando para que los nervios en este tipo de instancias no te jueguen en contra. Si seguís, la vas a romper”.

Aunque no logró avanzar a la siguiente etapa, el jurado quedó sorprendido con el nombre y el carisma de la joven roquense, que ahora suma una experiencia inolvidable a su camino artístico.

Cabe destacar que tendrá su revancha en «La Voz, el regreso», programa que se transmitirá por Luzu Tv, tendrá la conducción de Sofi Martínez y el jurado será Karina «La princesita».