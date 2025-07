Quién es el joven de Viedma que sigue en la carrera en el certamen La Voz Argentina

El próximo lunes arrancan “las batallas” y las primeras eliminaciones en el certamen La Voz Argentina, el programa que se emite por Telefé. Brandon Rivera, un viedmense de 23 años, que logró pasar la primera ”audición a ciegas” se prepara para el duelo que le permitirá seguir en camino. O no.

“Trabajo en una panadería y en mis tiempos libres, trato de hacer música. Tengo una banda con la que hago fechas en algunos bares”, contó a diario RÍO NEGRO mientras se prepara para la próxima convocatoria en Buenos Aires.

En su debut televisivo cantó “La gloria eres tú”, un bolero de Luis Miguel. “Lo reformulé llevándolo más al estilo de música que yo hago: un rap más cantado. Estaba muy tranquilo, pero antes de subir al escenario, me caí porque no vi un escalón. Estaba todo muy oscuro. Pero me acomodé y subí a cantar”, señaló.

Aseguró que se sintió tan nervioso al igual que cuando cantó por primera vez. “Encima, enfrente tenés a grandes como Luck Ra, la Sole (Soledad Pastorutti), Miranda y Lali (Espósito). No podés errar en nada porque tenés solo una oportunidad para cantar y tenés que hacerlo bien”, recalcó. Sucede que los cantantes deben cautivar a los jurados que no los están observando. Si les gusta lo que escuchan giran sus sillas y se convierten en los «coach» de los participantes. “Al empezar a cantar, es como que me puse en automático. Justo al final de la canción, se dio vuelta Luck Ra; de modo que quedé en el programa. Estaba re contento”, admitió el joven de Viedma.

Tiene 23 años y descubrió su pasión por la música al tocar la guitarra en una iglesia. Foto: gentileza

Ahora, en la próxima fase del reality, Brandon deberá encarar un dúo con otro participante. En esta «batalla»s.», Luck Ra, el coach, deberá elegir a uno de los dos. El paso siguiente del ciclo serán los “knock out”: de quedar, Brandon se presentará con otro contrincante, pero cada uno deberá cantar algo distinto -no en formato dúo-. Solo uno sigue en carrera. Finalmente, el play off determinará el ganador que accederá a dinero y a grabar un disco con Universal.

“Es una experiencia re loca. Y saber que es un formato internacional es una locura”, indicó Brandon que encontró su pasión en la música cuando tenía 15 años. En ese momento, solo tocaba la guitarra y el bajo en la iglesia. Poco después, comenzó a rapear y se animó a cantar.

“A los 21 empecé a cantar en una banda de funk haciendo coros y ahí me empecé a soltar hasta que el año pasado saqué mi primer canción que se llama Desordeno y está en Spotify y You Tube”, señaló. Una amiga suya fanática del certamen La Voz Argentina lo convenció para concurrir al casting en Bariloche. Pasó la prueba de cámara y al mes supo que había quedado seleccionado entre 192 cantantes de todo el país.