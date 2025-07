La Voz Argentina: el cruce de Soledad y Luck Ra por un participante que eligió al cordobés por ser del interior 

Las discusiones entre Soledad y Luck Ra en las Audiciones a ciegas de La Voz Argentina son cada vez más constantes, siendo que falta poco para que se terminen de formar todos los equipos. Es por esto que, tras escuchar a Lucas Barros cantar “Así era ella” de Cristian Castro, se dieron vuelta los dos coaches y decidieron pelear por conseguir que el participante vaya a su team.

El enojo de Soledad con un participante que eligió a Luck Ra por ser del interior

Como era de imaginar, en un momento la Sole recordó que ella es la tricampeona del programa, y su compañero expresó: «Ya lo haces porque me molesta, ¿no? Directamente». A lo que la cantante confirmó que es cierto, entre risas.

Entonces, Luck Ra compartió unas palabras con el participante y luego comentó: «Cualquiera de las dos opciones… la Sole es buena, tiene muchos baladistas, yo estoy buscando el 10 en mi equipo». Esto es algo que había dicho anteriormente Soledad con otro participante, por lo que no pudo contener la indignación y se lo dijo directamente.

Lucas interpretó "Así era ella" y tiene que elegir entre Luck Ra y Soledad 🤯



Mirá #LaVozArgentina con Nicolás Occhiato 📺 por Telefe y disfrutalo también en HBO MAX pic.twitter.com/46Ip5SBPZj — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 24, 2025

«Todo lo que yo digo lo usa», sentenció la cantante, pero su compañero comentó: «¿Qué decís?». Entonces, la Sole expresó: «Yo sé que a veces el alumno supera al maestro, puede ocurrir. Pero respetemos los rangos primo». Entre risas, el cordobés respondió: «No nos desconozcamos».

Finalmente, cuando llegó el momento de que Lucas elija a qué team se sumará, comentó: «Me siento un poquitito más identificado con Facu, por el hecho de que somos del interior… Me voy con Luck Ra». Al escucharlo, Soledad no pudo contener la indignación y sentenció: «¿Yo dónde nací? ¿Soy de Buenos Aires? Geografía, fue rarísimo eso».

Luego el cantante cordobés publicó en su cuenta de X, donde suele compartir memes sobre lo que ocurre en el reality.

El incómodo momento de Momi Giardina en el streaming de La Voz Argentina: se tentó

El episodio ocurrió durante la presentación de Bruno Cirigliano, quien eligió interpretar Tu misterioso alguien, el clásico de Miranda!. A pesar de su entusiasmo, su performance no logró convencer al jurado, ya que ninguno de los coaches giró su silla.

Desde su lugar en el streaming, Momi comenzó a reírse al notar que el participante desafinaba. Su reacción fue tan genuina que decidió girar su silla para ocultar su expresión. Incluso se secó las lágrimas provocadas por la carcajada y terminó cubriéndose el rostro, visiblemente desbordada por la situación.

Mientras Bruno cantaba, su familia lo observaba desde un costado del estudio junto al conductor Nico Occhiato. En ese momento, uno de sus padres comentó que el joven estaba «engripado”.

Al finalizar la canción, los coaches le ofrecieron una devolución con respeto y empatía. Ale Sergi, uno de los autores del tema elegido, expresó: «Muchas gracias, qué emocionante, qué lindo que hayas cantado nuestra canción».

Y agregó: «No sé si estabas nervioso o qué, pero sentíamos que faltaba ese empuje, que te quedaste medio sin aire, y eso fue lo que nos faltó para darnos la vuelta».

A pesar del resultado, el momento generó repercusión en redes y dejó en evidencia cómo, incluso en un certamen de alto nivel, los nervios y las circunstancias personales pueden jugar un papel clave en la presentación de los participantes.