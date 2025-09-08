Este sábado, Lali Espósito brindó un espectacular show en el Estadio de Vélez Sarfield, con entradas agotadas. Muchas estrellas se hicieron presentes para disfrutar de una noche que contó con grandes sorpresas, como el estreno de un tema nuevo: «Payaso«. Todos los detalles.

Lali brilló en Vélez con un show espectacular, sorpresas y un desfile de famosos

Este sábado el Estadio de Vélez vibró con el espectacular show de Lali que contó con grandes sorpresas y un desfile de famosos. Con entradas agotadas y una gran cantidad de invitados como Rodrigo De Paul, Tini Stoessel, Cande Vetrano, Andrés Gil y su novio Pedro Rosemblat , la cantante aprovechó para estrenar un nuevo tema: “Payaso”.

Con su brillo característico arriba del escenario, la cantante no solo repasó las canciones de su último álbum «No vayas a atender cuando el demonio llama«, sino que también recordó grandes hits como «Disciplina» y «Soy«y hasta sorprendió con un cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; “Vencedores vencidos”.

En un show encendido y dinámico, varios famosos dijeron presente como Rodrigo De Paul y Tini Stoessel; quien compartió una historia de Instagram elogiando a su colega: «Sos increíble Lali, es maravilloso verte ahí arriba”.

Otra de las parejas que estuvo presente en el show fue la de Cande Vetrano y Andrés Gil, quienes quedaron en el ojo de la tormenta semanas atrás por la polémica entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Lejos del boom mediático, los actores disfrutaron del recital de Lali y la propia intérprete bajó del escenario para saludar a Vetrano, a quien abrazó en pleno show.

Como no podía ser de otra forma, su novio Pedro Rosemblat, también estuvo presente. Entremezclado con el público, el periodista vibró ante cada canción y arengó al resto a transmitirle energías a la cantante que deslumbró con un amplio repertorio.