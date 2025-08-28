¿Se casan?: Se encendieron los rumores nupciales entre Lali y Pedro Rosemblat

En las últimas horas crecieron los rumores de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el ¡Sí, quiero!. Todo empezó a partir de un comentario de Anita Espósito, hermana de la cantante, quien encendió las alarmas con una frase que generó las especulaciones sobre el compromiso. Más tarde, una foto de Lali en un atelier avivarían aun más la ilusión… ¿Se casan?

En las últimas horas crecieron los rumores de casamiento entre Lali y Pedro a raíz de comentarios de la hermana de la cantante y de una publicación en redes sociales. En medio del revuelo que provocó el reciente anuncio de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, muchos fans se subieron a esta ola nupcial que involucra a figuras muy queridas del mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Anita Espósito, hermana mayor de Lali, lanzó una pregunta en el programa de Luzu Tv, «Patria y Familia». Mientras hablaban sobre el casamiento entre Taylor y Travis, Anita lanzó una pregunta: “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”. A partir de ese comentario, las redes no tardaron en vincular esa frase con la estrella pop y el fundador de Gelatina, una de las parejas más queridas del ambiente artístico local.

Las versiones de cómo sería la boda entre Lali y Pepe no tardaron en multiplicarse en redes sociales y, como si eso fuera poco, más tarde circularía una foto de la diva del pop argentino posando junto a un atelier de alta costura.

La expectativa aumentó cuando esa foto comenzó a circular. La captura en cuestión fue compartida por el atelier «Iara Alta Costura» en Instagram; allí se ve a la cantante junto al dueño del lugar, Mario Vidal, con un vestido de novia de fondo, acompañada de una enigmática descripción: “No puedo contar nada, pero pasó Lali”.

Qué dijo Lali sobre un posible casamiento con Pedro Rosemblat

En los últimos días, Lali fue abordada por un grupo de periodistas a la salida de una función teatral protagonizada por Moria Casán. Consultada directamente sobre la posibilidad de casarse con Pedro Rosemblat, la artista respondió con el humor que la caracteriza: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”.

La cantante aclaró que la pareja no ha discutido el tema y restó importancia a los rumores. Además, explicó que convive con Rosemblat desde hace casi un año y que ambos disfrutan de una rutina compartida, pero evitó referirse a planes de boda.