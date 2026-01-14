Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: el anuncio que revolucionó las redes

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron una de las noticias más esperadas por sus seguidores: se casan. La pareja anunció su compromiso a través de un posteo en redes sociales en el que escribieron simplemente “nos casamos”, acompañado por un carrusel de fotos que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones.

¿Cuándo se conocieron Lali y Pedro?

La actriz y cantante y el comunicador oficializaron su relación a principios de febrero de 2024, aunque ya se conocían y estaban saliendo desde algunos meses antes. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más populares del espectáculo argentino.

El romance se hizo público cuando ambos compartieron imágenes de un viaje a Brasil, donde mostraron por primera vez postales juntos, confirmando lo que ya era un fuerte rumor en el mundo del entretenimiento.

Según contó la propia Lali en distintas entrevistas, se conocieron en una fiesta y, antes de formalizar la relación, ya se “cruzaban en el algoritmo” de las redes sociales. Ese vínculo fue creciendo desde fines de 2023, hasta que decidieron dar el paso y hacerlo público.

Ahora, con este anuncio, la pareja da un nuevo paso en su historia de amor y celebra el compromiso con sus seguidores, que no tardaron en llenar las redes de mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

Lali Espósito habló sobre su posible casamiento con Pedro Rosemblat: ¿Qué dijo?

Cuando le preguntaron sobre los rumores de casamiento con su pareja y no dudo en responder.

El momento más importante de la entrevista fue cuando Pepe Ochoa, conductor de LAM, le comentó sobre los rumores de casamiento con su pareja Pedro Rosemblat. Lali no tardó en responder: «Ay, estás loca vos. Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche«.

Después de esta cómica respuesta, la cantante aclaró: «Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoró. Yo estoy bárbara y Pedro también así«.

Los rumores sobre un posible casamiento comenzaron cuando Lali publicó una foto de su visita a un atelier de un diseñador, donde se veían vestidos blancos. Con respecto a la imagen, indicó: «Me fui a probar un traje del show«.

Para cerrar el tema, Lali no descartó la posibilidad de casamiento en un futuro: «Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme«.