¡Histórico!: Lali anunció su primer show en River y ya hay fecha de preventa y precios
La artista llevará su "fiesta del pop" al Estadio Monumental el 6 de junio de 2026. Tras agotar cinco estadios Vélez, redobla la apuesta con un show que promete ser leyenda.
Lo que empezó como un rumor alimentado por sus «endemoniados» se volvió realidad en plena Navidad. Lali Espósito confirmó que el próximo paso en su carrera es el Estadio River Plate. Con un video cargado de guiños a su hit «Fanático», la cantante anunció la fecha que marcará un antes y un después en el pop nacional: el 6 de junio de 2026.
«Prepárense para atender al demonio el 6.6.26. ¡La fiesta del pop se apodera de River!», escribió la artista en sus redes, desatando la locura de sus seguidores que ya se preparan para lo que será el pogo más grande de su historia.
Entradas y preventa para el River de Lali: ¿cuándo y cómo comprar?
El operativo para conseguir un lugar en el Monumental arranca este mismo viernes 26 de diciembre a las 11:00 AM.
- Preventa exclusiva: será para clientes de Galicia Visa, quienes contarán con el beneficio de 6 cuotas sin interés.
- Venta general: se activará inmediatamente después de agotado el cupo de la preventa, a través de la plataforma All Access.
Mapa de precios para el show de Lali en River
Para quienes ya están haciendo cuentas, estos son los valores confirmados (sin incluir el cargo por servicio):
- Campo delantero: $130.000
- Plateas preferenciales (San Martín y Belgrano): $110.000
- Platea Sivori media: $80.000
- Plateas altas (San Martín y Belgrano): $75.000
- Campo General: $70.000
- Platea Sivori alta: $50.000
