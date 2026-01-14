Luciano Castro y Tamara Bella: la versión de un incómodo encuentro en un gimnasio que reaviva el escándalo

La crisis entre Luciano Castro y Griselda Siciliani suma nuevos capítulos y el conflicto parece lejos de disiparse. Luego de que trascendiera una presunta infidelidad del actor con una mujer danesa durante su paso por España, en las últimas horas volvió a cobrar fuerza el nombre de Tamara Bella como posible tercera en discordia.

La versión que complica a Luciano Castro: qué pasó con Tamara Bella en un gimnasio

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde dio a conocer un episodio que habría ocurrido meses atrás y que, según indicó, aportaría nuevos elementos al escándalo.

Según relató el conductor, la supuesta infidelidad en España no sería un hecho aislado. “Cada vez aparece con más fuerza el nombre de Tamara Bella y hay un dato fuerte”, señaló, antes de detallar que el episodio habría tenido lugar en agosto pasado.

De acuerdo con la versión difundida, el encuentro se habría producido en un gimnasio al que asistía la comunicadora. “Me cuentan que Tamara iba a entrenar y que un día se le apareció Luciano ahí”, relató Etchegoyen. Siempre según su fuente, el actor habría llegado al lugar luego de ver una publicación de ella en redes sociales.

“El dato es que él habría visto por las stories que ella estaba en el gimnasio y fue directamente a buscarla, lo cual fue muy incómodo”, explicó el periodista. Además, aseguró que la actitud del actor habría sido insistente: “Cuando entra al gimnasio, la encara porque quería verla. La persona que me lo cuenta dice que él insistía todo el tiempo”.

Sin embargo, la versión también indica que el interés no habría sido correspondido. “Por lo que tengo entendido, Tamara nunca le dio bola”, afirmó Etchegoyen.

Mientras tanto, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani atraviesa uno de sus momentos más delicados, con versiones y revelaciones que continúan generando repercusión en el mundo del espectáculo.