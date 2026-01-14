Aseguran que Juan Martín del Potro estuvo en Junín de los Andes: el posteo que se viralizó

En las últimas horas, desde FM Cordillerana 99.5 de Junín de los Andes se viralizó una publicación en redes sociales que asegura que el ex tenista Juan Martín del Potro estuvo de visita en la zona y disfrutó de la tradicional comida del Ruca Hueneey acompañado de asados y platos típicos de la región.

Un medio local aseguró que Juan Martín del Potro visitó Junín de los Andes

La emisora local compartió fotos y relatos sobre la supuesta presencia del deportista, destacando su paso por uno de los restaurantes más emblemáticos del norte neuquino. La publicación generó rápidamente comentarios de vecinos y turistas que celebraron la posibilidad de que Del Potro estuviera recorriendo la zona.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones oficiales ni publicaciones verificadas por parte de medios nacionales o del entorno del tenista sobre una visita reciente a Junín de los Andes o a Ruca Hueneey. En años anteriores, Del Potro sí ha sido noticia por visitas a distintas regiones del país, incluyendo estadías turísticas en la Patagonia y actividades vinculadas a su rehabilitación y reencuentro con el público argentino.

Juan Martín del Potro, una de las figuras más destacadas del tenis argentino, ha visitado Argentina en varias ocasiones para descansar, participar de exhibiciones o compartir con familiares y amigos, como ocurrió en 2017 cuando se lo vio recorriendo paisajes patagónicos y expresando su aprecio por la belleza natural de la región.