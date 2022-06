Lanata habló de la estafa que sufrió y se quejó de la cobertura mediática: «No soy culpable»

Jorge Lanata se refirió públicamente a la estafa millonaria que sufrió al comprar tres cuadros que resultaron ser falsos. El periodista criticó a sus colegas por el tratamiento que se le dio a la noticia. «No soy culpable de que una banda me haya estafado«, señaló.

«Hasta la revista Anteojito publicó notas sobre la estafa de los cuadros. Es un buen tema para hablar en el Día del Periodista. Me sirvió para ver lo brutos que somos los periodistas cuando hablamos de cosas que no conocemos. La mayoría de las notas me planteaban como culpable. Yo no soy culpable de que una banda me haya estafado. Soy víctima», se quejó Lanata en su programa de radio.

El conductor también apuntó contra una panelista del programa Socios del Espectáculo, que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. «Una chica que se llama Paula Varela dijo que me habían vendido un cuadro con témperas de nenes del jardín… Paula Varela, no hay dos tipos de témperas. Hay una témpera, que la usa Picasso y los nenes de jardín. Pero esa estupidez que dijo, la replicó La Nación, que debe tener un crítico de arte», disparó el periodista.

«Otro tema: ‘compró cuadros falsos por 45 millones de pesos’. Chicos, si publican la demanda, como hicieron, léanla antes de publicarla, manga de idiotas. Porque los 45 millones de pesos es por la demanda, no es lo que yo compré, sino es lo que yo les pido por el tiempo perdido, etcétera», agregó enojado Lanata. “Este quilombo se arregló el 3 de junio. Ya está arreglado. No hay nada más que ver”, cerró.

Hoy en Nosotros a la Mañana- que se emite por El Trece- informaron que Jorge Lanata finalmente logró recuperar el dinero. El periodista había comprado tres obras de arte y había descubierto que no eran originales sino “truchas” cuando las quiso vender.

Noticias Argentinas