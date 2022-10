Las curiosas frases de «China» Suárez que habrían apuntado a Mauro Icardi

La actriz Eugenia «China» Suárez estuvo como invitada este domingo en «La Peña de Morfi», por Telefe, en un mano a mano con Jey Mammon, donde abrió su corazón y habló de todos los temas sin tapujos. La conversación se dio luego de una divertida anécdota que une al conductor y a la artista, hace más de 20 años.

En esa charla prácticamente íntima, la «China» dejó una curiosa reflexión sobre sus vínculos amorosos, aunque sin mencionar a nadie en particular.

Jey le consultó a la actriz, sentados a una mesa donde se dio la conversación, si alguna vez la habían rebotado. Después de un silencio reflexivo, Eugenia contestó que «es que yo pienso que no hay que avanzar si no estás seguro de que te van a decir que sí».

En otro tramo del diálogo entre ambos, justificó su accionar y se reconoció como «un caso perdido». «Mis amigos ya saben que si yo en el momento tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer… aunque después me quiera matar», conclutó

Las expresiones recordaron a su fugaz ida y vuelta con el futbolista Mauro Icardi, mientras estaba en pareja con Wanda Nara, y la manera en que se dio ese vínculo que quedó en el ojo de la tormenta.

Mammon siguió con la conversación y también le preguntó si tenía famosos bloqueados en redes sociales. «No me escriben famosos, ahora cero» agregó la artista.

Sobre su vínculo con Rusherking, Eugenia contó que «él es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy puro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo. Y viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviano y sobre todo él me da paz«.

El curioso vínculo que une a Jey Mammon y «China» Suárez

Durante la conversación entre la actriz y el conductor, Jey recordó que fue catequista de la «China» hace unos veinte años atrás.

Él reveló que fue su profesor de catequesis y, después de tantos años, Jey Mammon y Eugenia charlaron tal como se conocen de toda la vida.