¡Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026! Los mejores memes que dejó el triunfo ante Países Bajos

Las Leonas lo lograron una vez más. En Amstelvee y como visitantes, vencieron a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. La Selección Argentina venció al conjunto local por 3-1 en penales australianos, tras un reñido partido que finalizó empatado.

La victoria cortó una racha de 16 años sin consagraciones y significó el tercer título mundial de su historia, sumándose a las gestas de Perth 2002 y Rosario 2010. Tras conocerse el tan ansiado resultado, las redes sociales estallaron con los festejos de la hinchada.

Las Leonas campeonas del mundo: los mejores memes del triunfo

Mi vieja: Que es ese ruido?.



Yo en el patio de mi casa festejando que Las Leonas son campeonas del mundo: pic.twitter.com/0NG2AAWH9B August 29, 2026

ganamos la tercera en hockey pic.twitter.com/RurJazv9up — Leoo_OnAir (@Le0n4rd0255) August 29, 2026

yo festejando la tercera estrella d las leonas pic.twitter.com/CvUHIaHGPU — 🇵🇱 (@ddanteolivera) August 29, 2026

LAS LEONAS CAMPEONAAAASSSSS ARGENTINA DOMANDO UNA VEZ MÁS pic.twitter.com/8CkNOXlcrt — lu🇦🇷 (@ludejf24) August 29, 2026

entienden que las Leonas empataron en el último cuarto, ganaron por penales y todo en la casa de Países Bajos. Día histórico. pic.twitter.com/tLkUzeKeGa August 29, 2026