¡Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026! Los mejores memes que dejó el triunfo ante Países Bajos
Tras un encuentro reñido que terminó en empate, el seleccionado argentino consiguió el título en penales y de forma instantánea, la hinchada hizo estallar las redes sociales con posteos de celebración. Mirá los mejores memes.
Las Leonas lo lograron una vez más. En Amstelvee y como visitantes, vencieron a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. La Selección Argentina venció al conjunto local por 3-1 en penales australianos, tras un reñido partido que finalizó empatado.
La victoria cortó una racha de 16 años sin consagraciones y significó el tercer título mundial de su historia, sumándose a las gestas de Perth 2002 y Rosario 2010. Tras conocerse el tan ansiado resultado, las redes sociales estallaron con los festejos de la hinchada.
Las Leonas campeonas del mundo: los mejores memes del triunfo
Mi vieja: Que es ese ruido?.— Facu (@QuemeroLaker) August 29, 2026
Yo en el patio de mi casa festejando que Las Leonas son campeonas del mundo: pic.twitter.com/0NG2AAWH9B
ganamos la tercera en hockey pic.twitter.com/RurJazv9up— Leoo_OnAir (@Le0n4rd0255) August 29, 2026
yo festejando la tercera estrella d las leonas pic.twitter.com/CvUHIaHGPU— 🇵🇱 (@ddanteolivera) August 29, 2026
LAS LEONAS CAMPEONAAAASSSSS ARGENTINA DOMANDO UNA VEZ MÁS pic.twitter.com/8CkNOXlcrt— lu🇦🇷 (@ludejf24) August 29, 2026
entienden que las Leonas empataron en el último cuarto, ganaron por penales y todo en la casa de Países Bajos. Día histórico. pic.twitter.com/tLkUzeKeGa— iara (@httpsjungkookie) August 29, 2026
La China Consentino— Marcos Galarza ⚽ (@marcosgalarza86) August 29, 2026
en los Penales contra Paises Bajos
Vamos las Pibas – Vamos Las Leonas
⭐️🇦🇷⭐️🇦🇷⭐️🇦🇷 pic.twitter.com/M4WviXTFaD
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