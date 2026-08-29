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¡Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026! Los mejores memes que dejó el triunfo ante Países Bajos

Tras un encuentro reñido que terminó en empate, el seleccionado argentino consiguió el título en penales y de forma instantánea, la hinchada hizo estallar las redes sociales con posteos de celebración. Mirá los mejores memes.  

Redacción

Por Redacción

¡Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026!

¡Las Leonas, campeonas del Mundial de Hockey 2026!

Las Leonas lo lograron una vez más. En Amstelvee y como visitantes, vencieron a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. La Selección Argentina venció al conjunto local por 3-1 en penales australianos, tras un reñido partido que finalizó empatado.

La victoria cortó una racha de 16 años sin consagraciones y significó el tercer título mundial de su historia, sumándose a las gestas de Perth 2002 y Rosario 2010. Tras conocerse el tan ansiado resultado, las redes sociales estallaron con los festejos de la hinchada.

Las Leonas campeonas del mundo: los mejores memes del triunfo


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Las Leonas lo lograron una vez más. En Amstelvee y como visitantes, vencieron a Países Bajos y se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. La Selección Argentina venció al conjunto local por 3-1 en penales australianos, tras un reñido partido que finalizó empatado.

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