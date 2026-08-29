Las Leonas caen ante Países Bajos por la final del Mundial de Hockey 2026

Las Leonas pierden 1-0 frente a Países Bajos por la final del Mundial de Hockey 2026. Con gol de Yibbi Jansen, las locales se ponen arriba en la definición del título. El seleccionado argentino femenino va en busca de la tercera Copa del Mundo de su historia, luego de obtener el título en Perth 2002 y Rosario 2010.

El partido comenzó con absoluta paridad y no hubo chances claras de peligro. Hasta que a los 13 minutos, la China Consentino evitó el primero de Países Bajos saliendo a cortar un ataque prometedor de las locales.

En el inicio del segundo cuarto, Argentina tomó el protagonismo del partido y trató de avanzar en la cancha con el dominio de la bocha. El encuentro se friccionó en la mitad de la cancha y no hubo peligro en las áreas.

A los 12 minutos del segundo cuarto, Majo Granatto recibió una tarjeta verde y Argentina se quedó por uno menos durante dos minutos. A falta de un minuto para el entretiempo, Países Bajos tuvo el primer córner corto del partido, que Yibbi Jansen lo aprovechó de gran manera para ponerse arriba en la final.

¡A LUCHAR, LEONAS! Córner corto y gol de Yibbi Jansen para marcar el 1-0 de Países Bajos ante Argentina a falta de 47 segundos para el final del 2Q.



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El tercer cuarto comenzó con todo. Países Bajos tuvo córner corto en el arranque, pero Argentina se salvó con una gran salvada de Consentino. Pero solo un minuto más tarde llegó la respuesta de las Leonas, que tuvo su primer corto, pero no lo pudo aprovechar por un mal control.

Un nuevo corner corto llegó a los 5′ del tercer cuarto. Gorcelany tuvo el empate, pero la arquera Veenedaal evitó el gol con una gran tapada, en la más clara de Argentina en la final.

A los 10′, Miranda realizó una gran jugada individual, desbordó, tiró el centro, pero nadie llegó a empujarla. A falta de un minuto para el cierre del cuarto, Argentina tuvo otros dos córner cortos que no los manejó de buena manera y no pudo generar peligro en el arco neerlandés.

Países Bajos es la gran candidata

El equipo de Fernando Ferrara tendrá una difícil misión: derrotar a las dominadoras del deporte en los últimos años. Países Bajos llega como la gran candidata: tricampeón mundial y bicampeón olímpico, buscará seguir agigantando sus marcas este sábado.

Para tener una real dimensión, las neerlandesas no pierden un partido de Mundial desde la final en 2010, cuando justamente Argentina las derrotó por 3-1. Desde ese encuentro, pasaron 16 años, con un registro de 24 victorias y solo 1 empate.

Formaciones confirmadas

Argentina: Cristina Cosentino; Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, Juana Castellaro, Valentina Raposo; Agostina Alonso, Sofía Cairo, María Granatto, Eugenia Trinchinetti; Julieta Jankunas y Zoe Díaz

Países Bajos: Anne Veenedaal; Lisa Post, Sanne Koolen, Renee van Laarhoven; Pien Sanders, Xan de Waard, Yibbi Jansen, Felice Albers; Pien Dicke, Marijn Veen y Joosje Burg

El camino de Argentina a la final

Primera ronda:

Argentina 1-1 Estados Unidos

Argentina 3-2 Alemania

Argentina 2-0 Escocia

Segunda ronda:

Argentina 3-0 España

Argentina 0-0 Bélgica

Semifinales: